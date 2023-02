Maestra elementari lascia la sua eredità ad ex allievo. Lui “Era come una seconda madre”

Nel lontano 1976 all’istituto Fratti di Sesto Fiorentino (Firenze), la maestra Maria Pettirossi incontrava l’alunno Andrea Arrighetti. Tra i due, nel corso degli anni, è nato un legame forte, lungo quasi 50 anni. Talmente speciale che la maestra, prima di morire, ha deciso di lasciare l’eredità al suo alunno prediletto. Come riporta Il Giorno, Arrighetti, ormai 54enne, ha raccontato questa bella storia di affetto e generosità. “È sempre stato un bel rapporto. I professori me li sono scordati tutti. Lei no, la vedevo un po’ come una seconda mamma. Ero un ragazzino parecchio agitato all’epoca, l’ho fatta tribolare abbastanza, forse proprio per questo mi ha preso a cuore. Ma non avrei pensato che mi lasciasse l’eredità“.

Un rapporto lungo quasi 50 anni “I miei genitori avevano un negozio di merceria, a Natale regalavamo alla maestra Maria il classico asciughino con il calendario – ha raccontato l’ex alunno–. In estate le mandavamo una cartolina dalla villeggiatura, e questi pensierini sono proseguiti anche una volta finite le elementari”. Una volta interrotto il rapporto scolastico, insegnante e allievo sono rimasti in contatto e tra i due non mancavano i messaggi di auguri per ogni ricorrenza. Nel frattempo, a metà degli anni ’80 la maestra è andata in pensione e si è trasferita tra Sarzana e Trebiano d’Arcola, suo paese di origine. “Ho una passione per il ciclismo e i miei avevano una casa a Marina di Massa, quando potevo ho sempre fatto una scappata per andarla a salutare – ha spiegato Arrighetti –. E il rapporto negli anni si è rafforzato. Quando mi sposai, vent’anni fa, la invitai al matrimonio ma lei non poté partecipare e quando nacquero i miei figli mi inviò un telegramma di auguri”.

Le promesse della maestra

Nel corso degli anni Maria Pettirossi ha ripetuto sempre all’ex allievo che “quando sarebbe venuta a mancare avrebbe avuto un pensiero per me, naturalmente pensavo scherzasse, era molto anziana…però quando ha saputo che mi sono trasferito, mi ha chiesto informazioni dettagliata. Allora mi è venuto il dubbio che facesse sul serio”, ha continuato l’ex alunno.

La morte dell’insegnante e la notizia del lascito Nel novembre del 2022 l’insegnate è morta, a 92 anni, dopo alcune complicazioni dovute al Covid. “L’ultima volta l’avevo incontrata ad aprile. E dopo un legame di quasi 50 anni non potevo mancare al funerale. È stato in quell’occasione che la badante mi disse che presto ci saremo sentiti. Ho capito che la maestra non aveva scherzato”. Di recente l’uomo è stato contattato da una banca di Sarzana: “Mi hanno chiamato dandomi la notizia del lascito, una cifra importante, Maria aveva una polizza sulla vita e l’aveva intestata a me. Anche l’impiegata della banca era stupita – ha aggiunto ancora incredulo –. Allora sono salito in macchina direzione Liguria, verso il cimitero dove riposa. Per dirle grazie”. Arrighetti ha un unico rimpianto: “Non aver fatto in tempo a farle conoscere i miei figli. A loro però ho parlato di lei, della mia cara maestra Maria”.