Giambellino: per interventi sugli alberi deviati tram 14 e 50

A causa della programmazione di una serie di interventi sugli alberi lungo via Giambellino si avranno deviazioni ai mezzi Atm che transitano lungo la strada: ai tram 14 e 50, come informa l’azienda sul sito ufficiale.

Tram 14

Sabato 25 febbraio e 4 marzo, dalle 9 alle 18

Dall’1 al 10 marzo (escluso sabato e domenica), dalle 9:30 alle 16:30

I tram fanno servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e Cantore. Dopo la fermata Cantore proseguono per corso Colombo, Porta Genova M2, via Vigevano, viale Gorizia, piazza 24 Maggio, viale Col di Lana, Porta Lodovica, via Teuliè e terminano la corsa in via Giovenale. Non percorrono la tratta Lorenteggio-piazzale Cantore.

Linee alternative

– Tram 10 tra Cantore e p.le Aquileia, poi bus 50 fino a Lorenteggio

– Bus 50 tra Cairoli e Lorenteggio

Bus 50

Sabato 25 febbraio, i bus verso Lorenteggio deviano e saltano le fermate comprese tra piazza Vesuvio e via Giambellino/via Vignoli. Passano in via Costanza, via del Maino, viale Misurata, piazza Bolivar e via Lorenteggio. Verso Cairoli il percorso non cambia.