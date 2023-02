Fontana: con Meloni d’accordo in Giunta persone di qualità poi priorità la siccità

Fontana incontra Meloni “Non abbiamo accennato minimamente” al tema della formazione della Giunta, “abbiamo semplicemente detto entrambi che dobbiamo trovare persone di valore, di qualità, in modo da fare un ottimo lavoro Non abbiamo parlato di numeri o altro è stato un discorso molto più generico e ampio e la Giunta è stata molto sullo sfondo. Non era l’argomento principale anche perché tratteremo a livello regionale”. “È stato un piacevolissimo incontro. Abbiamo parlato delle tante collaborazioni che dovremo realizzare con il governo, massima disponibilità da parte del governo ad ascoltarci. La cosa comune è che vogliamo lavorare bene e quindi faremo tutto il necessario per fare un buon lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. “Una delle priorità principali adesso è la crisi legata alla siccità, e anche la presidente si è resa conto che sono necessari sia interventi immediati che a medio termine per cercare di risolvere il problema nella sua complessità perché ormai è un dato di fatto che si ripresenti”, ha spiegato.

