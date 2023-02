Diritto studio, Fontana: Lombardia penalizzata da decisioni ottuse del passato

“Dal punto di vista delle borse di studio e del diritto allo studio io capisco il presidente di Fondazione Milano scuole civiche, Stefano Mirti, che sollecita più borse di studio. Oggi ribadisco che purtroppo Regione Lombardia, per degli strani algoritmi, anzi per delle ottuse decisioni prese negli anni passati, è la più penalizzata nel trasferimento delle risorse del diritto allo studio”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, commentano l’intervento del presidente della Fondazione sul diritto allo studio. “Partendo anche dal presupposto che la Regione Lombardia è la più attrattiva per gli studenti che provengono da altre regioni – ha precisato Fontana – per cui non voglio fare polemiche ma assistiamo a situazioni di regioni con una o due università che ricevono più risorse della nostra”. “Non piango di questo, noi abbiamo sempre integrato con risorse nostre, anche perché, altrimenti, quelle insufficienti borse di studio non sarebbero state erogate. Noi stiamo cercando nei limiti del nostro bilancio di integrare ogni anno i fondi in modo consistente”, ha concluso.

