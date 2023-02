Spiga 26 sempre più elitaria: chiusa locazione spazi, in arrivo ristorante e temporary

Spiga 26, il nuovo hub creativo di cui Hines è investitore e development manager, ha concluso la locazione degli spazi, ampliando la diversificazione in ambito food&beverage con la nuova location del ristorante “Il baretto” e dedicando area all’allestimento di temporary shop per brand innovativi tra fashion e design, già scelta da Boyy e Diesel Living with Moroso.

Nata dalla riqualificazione dello storico Palazzo Pertusati, Spiga 26 è diventata una destinazione nel cuore del quadrilatero milanese per brand e clienti di respiro internazionale. Il baretto e lo spazio temporary destinato ad accogliere brand contemporanei completano l’offerta di Spiga 26, che nei 3.000 metri quadrati retail su tre livelli già ospita altre realtà del lusso e della moda, tra cui Moschino, Sergio Rossi, Peserico, Borsalino, Drumhor, Baldinini, unitamente al nuovo headquarter milanese di Kering.

A partire da fine febbraio 2023, Spiga 26 si arricchirà con la ristorazione. Con ingresso da via della Spiga, il ristorante si estenderà su una superficie complessiva di oltre 550 metri quadrati, con uso esclusivo della corte interna di 180 metri quadrati. Nei prossimi mesi Spiga 26 dedicherà uno spazio a temporary shop per ospitare realtà innovative tra fashion e design: con una superficie di 100 metri quadrati, l’area sarà caratterizzata da un affaccio su via della Spiga con due vetrine e da spazi flessibili atti ad allestimenti personalizzati.