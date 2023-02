Alla scuola civica Arte&Messaggio nuovi corsi dal 28 febbraio

Iscrizioni aperte per ‘Tecniche di amministrazione’, ‘Payroll and Human Resource’ e per il livello avanzato di ‘Web Developer’

Nuovi corsi di formazione dal 28 febbraio alla Civica Scuola Arte & Messaggio in via Giusti 42, struttura accreditata presso Regione Lombardia: si tratta di ‘Tecniche di amministrazione’, ‘Payroll and Human Resource’. Al via anche il livello avanzato di ‘Web Developer’.

Sono corsi brevi della durata di 100 ore, da frequentare in presenza. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un Certificato di competenze del Comune.

Il corso in ‘Tecniche di amministrazione’, che inizierà il 28 febbraio, fornisce una preparazione teorica e pratica utile allo svolgimento dell’attività di un ufficio contabile aziendale, esaminando anche applicazioni su PC. Durante il corso – diviso nei moduli ‘Contabilità generale’, ‘Bilancio d’esercizio’ e ‘Iva’ – si imparerà a redigere il bilancio d’esercizio, comprendere la situazione economica e finanziaria di una piccola o media impresa, raccogliere ed elaborare dati per realizzare scelte aziendali corrette, gestire la corretta registrazione dei documenti, gli adempimenti del contribuente.

‘Payroll and Human Resource’, che prenderà il via il 15 marzo, è un corso che punta a formare invece una figura professionale con competenze teoriche e pratiche di base utili a inserirsi nell’ufficio del personale di un’impresa o in uno studio professionale come addetto alle paghe. Nei quattro moduli si affronteranno i più ampi temi relativi al rapporto di lavoro: dai contratti di lavoro subordinati e gli adempimenti del datore di lavoro alla retribuzione, dalla busta paga e la gestione di impiegati e operai all’analisi dei principali CCNL fino alla gestione di permessi e ferie, maternità, paternità, congedi parentali e malattia. Il percorso formativo prevede anche esercizi e laboratori pratici in ogni modulo.

Il livello avanzato di ‘Web Developer‘ dedicato a coloro che hanno già seguito e concluso il livello base: vuole fornire le competenze per la creazione di un sito Web, integrando le parti relative al back – end e al front -end. Le lezioni saranno dedicate tra le altre cose a: Git, Front-end Frameworks, Server Side/Back-end, Deploy sito web oltre a cenni di programmazione mobile e di Serveless. Le lezioni inizieranno il 28 febbraio.