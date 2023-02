Il prete coraggio che sfida le cannonate russe

Siversk (Ucraina). «Vedi quella fabbrica davanti a noi? È occupata dai russi. Adesso ci hanno visto e potrebbero spararci addosso. Speriamo di no», spiega con calma don Oleh Ladnyuk, il salesiano che ha preso i voti a Torino vivendo per otto anni in Italia. Nell’inferno del Donbass è conosciuto come «prete coraggio», che sfida le cannonate dei russi per portare medicine, viveri, aiuti ai civili rimasti sulla linea del fuoco. La strada ghiacciata che percorriamo il più velocemente possibile, a bordo di un minivan pieno di aiuti, con una croce rossa sul parabrezza, è dritta come una lama, in campo aperto. L’unica per raggiungere Verhnjokamianske, un minuscolo centro abitato che significa «roccia alta». Tutte le case basse e semplici sono state colpite dall’artiglieria senza pietà. Le schegge non hanno risparmiato neppure una statua bianca della Madonna.