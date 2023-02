Come funziona il noleggio a lungo termine e perché conviene? Ecco alcune info utili

Il noleggio a lungo termine è una formula sempre più gettonata tra i privati. Questo perché si tratta di un contratto che permette di pianificare al meglio le spese: basta pagare solo il canone mensile per ottenere non solo il noleggio della vettura ma anche vari servizi accessori, per mettersi al volante senza pensieri.

Come noleggiare un’auto a lungo termine?

La prima cosa da fare per noleggiare un veicolo a lungo termine è rivolgersi a un’agenzia che si occupa di questo tipo di contratto. Questo contatto può avvenire anche online, tramite i siti delle aziende, come ad esempio https://www.leaseplan.com/it-it/. Bisogna, poi, richiedere un preventivo, scegliendo il veicolo desiderato tra le proposte dell’azienda, il kilometraggio incluso nel contratto, la durata del noleggio ed eventuali servizi aggiuntivi (es. cambio gomme, carta carburante, ecc.). Infine, bisogna sottoscrivere il contratto, direttamente mediante il portale web se si ha intenzione di concludere la procedura in autonomia, oppure in sede. I documenti da presentare oppure allegare, in ogni caso, sono: quelli di identità (carta di identità oppure passaporto); le ultime buste paga (oppure l’ultimo cedolino della pensione); la certificazione unica; la patente di guida in corso di validità. Per i neoassunti occorre presentare anche una copia del contratto di assunzione, mentre per i neopensionati la lettera INPS con approvazione della pensione. Per ricevere la vettura richiesta, si può richiedere la consegna in un punto prestabilito, oppure ritirarla in autonomia presso i centri convenzionati.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

Noleggiare una vettura a lungo termine ha diversi vantaggi, non solo economici ma soprattutto gestionali:

Costo fisso mensile : come già detto, il canone mensile è fissato dal contratto, non varia nel tempo e mette al riparo da eventuali spese impreviste (es. costi di riparazione in caso di guasto della vettura);

: come già detto, il canone mensile è fissato dal contratto, non varia nel tempo e mette al riparo da eventuali spese impreviste (es. costi di riparazione in caso di guasto della vettura); Nessun capitale immobilizzato : le rate sono da corrispondere mensilmente, non bisogna pagare un anticipo obbligatoriamente (anche se si può decidere, autonomamente, di pagarlo per abbassare le rate) e non c’è una maxirata finale;

: le rate sono da corrispondere mensilmente, non bisogna pagare un anticipo obbligatoriamente (anche se si può decidere, autonomamente, di pagarlo per abbassare le rate) e non c’è una maxirata finale; Auto sempre nuova e performante : quando si noleggia una vettura, ci si mette alla guida di un veicolo nuovo e in perfette condizioni, senza doverlo acquistare;

: quando si noleggia una vettura, ci si mette alla guida di un veicolo nuovo e in perfette condizioni, senza doverlo acquistare; Nessuna svalutazione : il noleggio a lungo termine consente di cambiare spesso auto da guidare senza doversi preoccupare di vendere il veicolo precedente. In questo modo, non ci si deve preoccupare della perdita di valore dello stesso;

: il noleggio a lungo termine consente di cambiare spesso auto da guidare senza doversi preoccupare di vendere il veicolo precedente. In questo modo, non ci si deve preoccupare della perdita di valore dello stesso; Addio a scadenze e burocrazia : noleggiando un’auto, non bisogna preoccuparsi di dover pagare alcuni servizi, come la copertura assicurativa, e quindi si può fare a meno di doversi ricordare tutte le scadenze e trovare le offerte migliori. È, infatti, la compagnia di noleggio a provvedere a tutto;

: noleggiando un’auto, non bisogna preoccuparsi di dover pagare alcuni servizi, come la copertura assicurativa, e quindi si può fare a meno di doversi ricordare tutte le scadenze e trovare le offerte migliori. È, infatti, la compagnia di noleggio a provvedere a tutto; Guidare in tranquillità: nel contratto di noleggio sono previsti anche gli interventi di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) e l’assistenza stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio italiano. Eventualmente, si può includere anche un veicolo sostitutivo, oppure le gomme invernali per affrontare le strade ghiacciate. Ciò consente di risolvere eventuali problematiche semplicemente contattando la compagnia di noleggio, senza doversi preoccupare di nulla.