MICAM MILANO la fiera internazionale della calzatura fino 22 febbraio

MICAM Milano, la fiera Internazionale della Calzatura in programma fino al 22 febbraio 2023 a Fiera Milano Rho è pronta ancora a stupire con una nuova campagna di comunicazione. Il progetto #micamtales, sotto la direzione creativa di MM Company x Laureri Associates, prosegue, infatti, con la terza e ultima declinazione creativa. Dopo “MICAM in Wonderland” e “MICAM Glass Slipper”, è ora la volta di “MICAM of OZ”: il racconto del viaggio della giovane e coraggiosa protagonista, accompagnata da due ospiti a dir poco pittoreschi, verso l’iconico Castello di Smeraldo. Un percorso simbolico, che vuol rappresentare il viaggio delle aziende verso la sostenibilità. MICAM ha infatti scelto questa terza fiaba per il suo senso più profondo, che considera l’autostima, ovvero la capacità di credere in sé stessi e nelle proprie capacità, come una delle principali chiavi del successo. “Questa fiaba – afferma Giovanna Ceolini Presidente di MICAM e Assocalzaturifici – è anche una metafora della vita imprenditoriale, fatta di piccole e grandi sfide quotidiane da superare, e obiettivi da raggiungere.

Oggi più che mai essere impresa non è facile: è necessario tenersi aggiornati guardando con determinazione e spirito etico ai grandi temi, come la sostenibilità, diventata imprescindibile”. La storia accompagnerà i visitatori raccontando momenti topici della storia riletta in chiave contemporanea e a tratti ironica. Le foto di campagna sono ad opera del fotografo Fabrizio Scarpa, mentre lo short film è firmato dal regista Giuseppe Cardaci. A febbraio 2023 la protagonista si ritrova in un fitto campo di papaveri, nel quale perde il suo cagnolino. Durante la ricerca, si trova fortuitamente davanti ad uno spaventapasseri super-fashion, e a due strani oggetti: un oliatore e un cappello… entrambi di latta! Con l’aiuto del nuovo amico, ne trova il proprietario: è un uomo di latta, che la affiancherà in una nuova avventura in direzione del misterioso Castello di Smeraldo. Per raggiungerlo, occorre però percorrere la Emerald road, una metafora del percorso di responsabilità sociale che ogni azienda deve fare, con determinazione e spirito etico.

La fiaba è un concentrato di simbologie e significati straordinari. Al centro della storia ci sono ad esempio delle iconiche scarpette rosse: delle calzature magiche, che hanno il potere di riportare chi le indossa ovunque desideri semplicemente battendo i tacchi l’uno contro l’altro. Come di consueto, grande attenzione è stata data alla fashion story, che per i look ha coinvolto alcuni dei talent più promettenti. L’outfit della protagonista è di ACT N° 1 (abito), A. BOCCA (scarpe) e HALÌTE (borsa); quello dello spaventapasseri è di REAMEREI (abito), MATTIA CAPEZZANI (scarpe) e MONTEGALLO ALICE CATENA (accessori); ed infine quello dell’uomo di latta di MACRAJAK BY GIACOMO NASI (abito) e Marsèll (scarpe). Un omaggio di MICAM al mondo della creatività che ha il potere di far sognare e promuovere il made in Italy d’avanguardia tramite il lavoro dei talent più promettenti.

La campagna di comunicazione vivrà anche all’interno della fiera fisica, grazie ad una speciale exhibit-experience, che connetterà le 3 fiabe e svelerà un progetto speciale legato all’intero progetto di comunicazione #micamtales. Un esempio di integrazione comunicativa che sempre più accompagna il mondo MICAM attraverso tutte le piattaforme di comunicazione: fiera fisica, social media, sito internet, media tradizionali e digitali. Grazie a questa campagna, MICAM pone ancora una volta al centro il tema della sostenibilità già sottolineata nelle ultime edizioni con il progetto VCS il marchio registrato che certifica la sostenibilità delle aziende calzaturiere e delle loro filiere. MICAM of Oz vuole dunque essere un incoraggiamento per le imprese del settore calzaturiero a seguire il difficile ma importante cammino verso la sostenibilità, percorso arricchito di sorprese e magia che accompagnerà aziende ed operatori fino alla prossima edizione.