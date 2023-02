Lambrate, clochard che dormono al freddo

Con l’inverno e l’abbassamento delle temperature al di sotto dello zero nelle ore notturne, ancora una volta bisogna prendere atto che il “Piano Freddo” del comune di Milano è un fallimento perché sono tante (troppe) le persone che dormono per strada, mettendo a rischio anche la propria salute.

In zona Lambrate nel sottopassaggio della stazione ferroviaria FS di Lambrate vi sono persone da giorni sdraiate per terra con coperte e sacchi a pelo, e non sono solo le fermate o stazioni dell’autobus o treno ad accogliere i senza tetto ma anche i mezzi di superficie, sui quali molti disperati salgono per sedersi e stare al caldo, creando però una situazione a volte disagevole per gli altri passeggeri.