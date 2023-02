Diffusissima, dal 23 febbraio l’arte indipendente in tutta Milano

Radio Gold Wonderland, il secondo canale di Radio Gold che valorizza quanto c’è di prezioso nel Nord-Ovest, è Media Partner di Diffusissima 2023 a Milano. Dal 23 febbraio prenderà infatti il via la prima edizione milanese di Diffusissima (un)fair, il fuorisalone legato alla fiera d’arte non convenzionale che porterà l’arte contemporanea negli spazi cittadini, coinvolgendo le persone in eventi, workshop e vernissage su tutto il territorio. Diffusissima è figlia di Artàporter, la piattaforma di matching tra artisti ed esercizi commerciali, e ha l’obiettivo di ripensare i luoghi comuni dell’arte, immaginando un nuovo modo di esperirla. È un progetto che porta le opere e gli artisti emergenti al di fuori dei luoghi canonici e all’interno dei luoghi comuni, intesi come quelli frequentati tutti i giorni dalle persone per incontrarle nel quotidiano, dando la possibilità a chiunque di innamorarsi di un’opera d’arte e portarla subito a casa, sia che si trovi sulla parete di un bar o nella hall di un hotel.

Una nuova mappa per la Milano dell’arte: portare l’arte all’esterno di musei e gallerie d’arte vuol dire anche creare nuovi percorsi turistici inclusivi e inusuali, seguendo la scia dei MAU, che coinvolgono soprattutto un turismo giovane e culturalmente impegnato. Trovare la propria strada sarà semplice, con la mappa in formato digitale e cartaceo che permetterà di orientarsi tra i numerosi host ed eventi che si terranno a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Durante le due settimane di Diffusissima, infatti, saranno oltre 50 le attività commerciali (host) coinvolte nell’esposizione di 100 artisti emergenti, mentre in alcune location si terranno eventi e vernissage. L’inaugurazione di Diffusissima si terrà il 23 febbraio alle 17.30 presso il prestigioso IULM AI LAB, con il forum “Le nuove frontiere dell’Arte”, e un parterre di specialisti come il prof. Guido Di Fraia e il prof. Riccardo Manzotti che apriranno i lavori insieme ai fondatori di Artàporter, Massimo Gioscia e Dario Ujetto. Ci saranno inoltre il founder di Stardust Alan Tonelli, Cristian Dessì di Metaworld, Riccardo Sozzi del collettivo SozzisArt e speaker d’eccezione come Andrea Concas. Per l’occasione sarà anche inaugurata con vernissage la mostra (ART)IFICIAL INTELLIGENCE – Tra Arte e intelligenza artificiale.