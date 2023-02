A Milano sorgerà la “Torre Faro”: il nuovo grattacielo di 144 metri con giardino panoramico e belvedere sopra Milano

Le caratteristiche principali della torre saranno la sua forma tubolare e un’originale spaccatura a circa 60 metri di altezza con dei giardini pensili. In arrivo anche due grattacieli in zona Parco Lambro.

Un nuovo grattacielo si prepara a spuntare nello skyline milanese: la Torre Faro. Sarà il primo della zona sud della città e nella classifica delle altezze si piazzerà al sesto posto, di poco dietro a Palazzo Lombardia. Assieme alla costruzione della torre verrà riqualificata anche tutta l’area circostante tra Piazza Trento, Viale Toscana e il piazzale antistante la Chiesa di Sant’Andrea in Via Crema.

Da anni ormai tutta l’area a sud dello scalo è in fermento e in trasformazione grazie alla realizzazione della Fondazione Prada, la sede Fastweb e tutto il progetto Symbiosis, con la nuova sede di LVMH, e ora con l’avvio del cantiere per Villaggio Olimpico delle Olimpiadi 2026. Oltre alla Torre Faro sono però altri i progetti in partenza nella città.

# La Torre Faro sarà il primo grattacielo per il sud Milano: 144 metri di altezza per 28 piani

Fra qualche anno anche il sud di Milano avrà il suo grattacielo: si chiamerà Torre Faro”, sarà alta 144 metri per 28 piani complessivi e disporrà di innovativi sistemi di efficienza energetica ed eco sostenibilità. Il progetto della nuova sede di A2a, multiutility di energia e rifiuti di Milano e Brescia, è stato presentato ufficialmente alla fine del 2020 alla Commissione urbanistica del Municipio 5.

Progettato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel ospiterà la nuova sede della multitutility dell’energia A2A. Al suo interno oltre agli uffici, che ospiteranno 1.500 dipendenti dislocati oggi in diversi edifici, lo sky garden e il belvedere.

Il nuovo edificio si caratterizza per un attacco al suolo ridotto al minimo per aprire lo spazio all’uso pubblico e riattivare il quartiere con nuove aree pedonali, a favore anche dei negozi di vicinato. Ci saranno due serie di piani di uffici incorniciati dalla spaziosa hall d’ingresso al piano terra, con un cortile verde che collegherà la nuova sede al Museo dell’Energia, un edificio esistente che sarà riqualificato. Al centro del grattacielo è previsto uno Sky Garden, a 61 metri d’altezza, mentre i cima a 125 metri d’altezza il “Belvedere” offrirà una nuova vista panoramica su Milano.

Si inserisce nel contesto di rigenerazione urbana prevista dal Pgt di Milano 2030, che contempla anche la riqualificazione dell’intera piazza Trento, della parrocchia Sant’Andrea e di tutta la zona fino alla nuova sede A2A. Gli ultimi dettagli sulla parte pubblica dell’investimento saranno definiti nei prossimi mesi. (Fonte MILANO CITTA’ STATO)