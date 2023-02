La fabbrica di carta seconda parte (con Video)

La vecchia fabbrica è ora invasa da graffiti, macerie e vegetazione incontrollata, e sembra essere in attesa di un nuovo futuro. Il Comune di Peschiera Borromeo ha ricevuto proposte per la riconversione dell’area in un impianto logistico, ma il Sindaco desidera soluzioni meno invasive. Si aspettano nuove idee e progetti per riqualificare l’area e voltare finalmente pagina. CITY REPORT

