Adottate, non comprate!

Ormai è impossibile negare che l’esistenza dei social sia un elemento preponderante nelle nostre giornate; ovviamente ci sono sia vantaggi che svantaggi, ma una cosa positiva c’è: l’Informazione. Tutta la popolazione ha diritto di sapere cosa succede nel mondo, che si tratti di una realtà malto vicina a noi o della più lontana possibile. Il telegiornale apre gli occhi sulle notizie principali, soprattutto su temi di importanza cogente, ma c’è una cosa che non fa: non parla di un altro mondo, quello animale, che, nonostante le differenze, e per forza di cose intrinseco al nostro. Questo mondo viene riportato invece dai social, che per quanto a volte propongano immagini crude, fanno in modo che tutti possano rendersi conto di quanto gli esseri viventi vengano maltrattati ed ignorati. Probabilmente molte persone neanche immaginano le crudeltà recate ad alcuni animali, si potrebbe parlare praticamente di ogni specie, ma oggi vorrei spostare l’attenzione sui nostri amici a quattro zampe: i cani. Fortunatamente se ne vedono sempre di più per le strade, ciò significa che molte persone hanno capito quanto siano affidabili e amorevoli come compagni; altri invece non danno abbastanza importanza alla loro compagnia e si adeguano alia “moda” di avere un cane, ad un capriccio personale. ad una curiosità, fino a quando non si stufano: da lì, questa fascia di persone decide di abbandonarli, completamente disinteressati del fatto che loro soffriranno tantissimo. Quando adotti un animale, in questo caso un cane, lui si affida totalmente a te, diventi la sua ragione di vita e non ti tradirebbe mai per alcun motivo al mondo: sei la cosa più importante che ha e per questa ti dona tutto l’amore che può dare.

Sarà al tuo fianco quando starai male, noterà anche una tua piccolissima alterazione emotiva e metterà sempre il tuo bene prima del suo. Alcuni purtroppo si dimenticano totalmente dell’affetto ricevuto e quando l’interesse è esaurito, abbandonano: i canili di oggi pullulano di animali abbandonati e alcuni neanche riescono ad accettare nuovi cani per mancanza di spazio e fondi. Volontari si occupano di accudire questi poveri cuccioli e spesse volte li cercano in luoghi dispersi, perché oltre ad abbandonarli c’è chi non ha nemmeno il coraggio di trovargli una sistemazione oppure un canile a cui lasciarli, preferiscono fare meno fatica e abbandonarli in mezzo ad una strada, a volte anche legati, senza mezzi per sopravvivere. C’è anche chi per divertimento gira video di maltrattamenti, evidentemente troppo poco intelligente per non essere rintracciato, ma c’è anche chi se l’è cavata. Esiste poi chi in possesso di una cagnolina incinta, decide di lasciarla nel nulla in attesa dei propri cuccioli e, probabilmente, sperando che non vengano mai trovati, o chi rinchiude cuccioli nei sacchetti della spazzatura. Potrei continuare ore a parlare dei vari modi in cui persone malvage sperimentano la propria cattiveria su essere indifesi, ma il messaggio che voglio condividere e di pensare prima di agire: ci sono tantissime anime fragili al mondo che desiderano soltanto amore e non si meritano di essere maltrattati in questo modo. I cuccioli stanno aumentando sempre più e anche l’abbandono di cani anziani, bisognosi di più cure, e in salita: quindi, se pensate dl essere pronti ad avere un cane, siate certi al 200% e chi può adotti il cagnolino con la storia più triste dal canile!

Nicole Magnifico