ITALIA, Campione del Mondo dei FORMAGGI: la classifica definitiva

Il noto portale americano Taste Atlas, che da anni ormai si occupa di “censire” le bontà locali e le ricette tradizionali di tutto il mondo, ha stilato la sua classifica dei cinquanta migliori formaggi del pianeta: le prime dieci posizioni sono quasi un monopolio italiano.

Si mette dunque la parola fine sulla eterna sfida tra Italia e Francia? Giudicate voi.

ITALIA, Campioni del Mondo dei FORMAGGI: la classifica definitiva

# Otto dei primi dieci sono italiani

Risultato schiacciante. Otto dei dieci formaggi più buoni del mondo sono prodotti in Italia. Non solo: i primi quattro sono tricolori. E non è il tricolore francese. Uno smacco colossale per Macron & C.

I francesi, non vengono solo battuti dagli italiani, ma anche da portoghesi, messicani, polacchi e persino brasiliani: il primo formaggio d’Oltralpe a fare capolino nella lista è infatti il Reblochon, al tredicesimo posto.

# I formaggi più buoni del mondo

Al primo posto il Parmigiano Reggiano. Di sicuro il formaggio più copiato e falsificato del pianeta. Al secondo posto ci si avvicina alle porte di Milano con il Gorgonzola Piccante. Seguono poi la Burrata pugliese e un altro prodotto a noi vicino: il Grana Padano originato a Chiaravalle. Dopo l’intrusione dell’Oaxaca messicano si torna a casa con il sesto posto di un altro prodotto unico al mondo: lo Stracchino. Completano la top 10 trionfale la Mozzarella di Bufala della Campania e il Pecorino nella versione sarda e in quella toscana. Altro formaggio lombardo nella top 10 è il Taleggio in diciassettesima posizione. Per trovare i formaggi francesi bisogna armarsi di pazienza e scorrere in basso la classifica.

Con una dichiarazione pubblicata su Twitter, anche il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida si è complimentato con le filiere del formaggio italiane per il risultato raggiunto: “ancora una volta, TasteAtlas pubblica la classifica dei formaggi più apprezzati al mondo e l’Italia domina. Difendere questo patrimonio tricolore, per noi, è un dovere”.