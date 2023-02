Carnevale: letture, laboratori e mascherine nelle biblioteche milanesi

sabato

18

febbraio

Storielle di dame e cavalieri…un po’ originali! A seguire attività creativa con materiale di riciclio. Con Giorgia! Per bambini 4-7 anni. Su prenotazione al n. 0288465811

QUANDO: il 18 febbraio, dalle 10:30 alle 12:00

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Ragazzi

TAG: carnevale, 0-5, 6-10,

Biblioteca Dergano-Bovisa

sabato

18

febbraio

Letture per bambini da 4 a 8 anni Sabato 18 febbraio alle ore 11 Torna l’appuntamento con il racconto in biblioteca a cura delle nostre lettrici volontarie. Parleremo di storie buffe, tipi eccentrici e vestiti… tutti da ridere! In biblioteca ogni risata vale, e non solo a carnevale! Ti aspettiamo! Accesso gratuito su prenotazione

QUANDO: il 18 febbraio, dalle 11:00

CATEGORIE: Ragazzi, Libri

TAG: 0-5, 6-10, carnevale

Biblioteca Tibaldi

sabato

18

febbraio

Torna il Laboratorio di lettura a tema CARNEVALE a cura di Graziella. Vi aspettiamo in biblioteca Sabato 18 febbraio alle 11.

QUANDO: il 18 febbraio, dalle 11:00

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Libri, Ragazzi

TAG: carnevale

Biblioteca Chiesa Rossa

lunedì

20

febbraio

QUANDO: il 20 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30

DOVE: ex scuola dell’infanzia via Baroni 85

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Libri, Ragazzi

TAG: 3-5, 6-10, 11-14, 15-19, carnevale

Biblioteca Sormani

martedì

21

febbraio

Laboratori Take away A cura delle bibliotecarie Ogni mese le bibliotecarie dello Spazio Young propongono laboratori che i bambini possono svolgere in biblioteca o portare a casa sottoforma di kit “take away”. Nel mese di febbraio, i kit saranno disponibili dalle 15.00 alle 17.30 in…

QUANDO: il 21 febbraio, dalle 15:00 alle 17:30

DOVE: biblioteca Sormani

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: 0-5, 6-10.carnevale, green, pace

Biblioteca Oglio

martedì

21

febbraio

Se aspettate tutto l’anno travestimenti, stelle filanti e maschere, non mancate martedì 21 febbraio alle ore 17, troverete letture divertenti e colorate per liberare la fantasia e prepararci al Carnevale che arriva! Per bambini dai 5 ai 10 anni.Letture + consegna di mascherine da colorare.Per partecipare scrivi…

QUANDO: il 21 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina, 5-10

Biblioteca Oglio

martedì

21

febbraio

Cammina cammina, il Carnevale si avvicina. Se una filastrocca vuoi ascoltare, in biblioteca devi entrare. Una mascherina al giorno troverai, con la sua storia ed i suoi guai. E se da noi non puoi passare… ti puoi sempre collegare! Ogni giorno, fino a Carnevale, alle cinque…

QUANDO: il 21 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Libri, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina

Biblioteca Affori

mercoledì

22

febbraio

Sapete che verso fanno gli Emioni? E quanti colori possono avere le piume dei volatili? Leggendo un albo illustrato ed ascoltando alcuni dei meravigliosi brani de Les carnaval des animaux (il carnevale degli animali) di Camille Saint-Saëns ci sembrerà di assistere ad una vera e propria…

QUANDO: il 22 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Affori, Viale Affori 21 Milano

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Ragazzi

TAG: Carnevale, 0-5, 6-10

Biblioteca Oglio

mercoledì

22

febbraio

QUANDO: il 22 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Libri, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina

Biblioteca Accursio

mercoledì

22

febbraio

Un Carnevale Mostruoso Laboratorio creativo per bambine e bambini da 6 a 10 anni a cura di Lella Tradati Venerdì 22 febbraio, alle 17.00 A Carnevale ogni mostro vale! Vieni in biblioteca per costruire insieme a noi la tua maschera mostruosa, utilizzando stoffe, bottoni, altri materiali di recupero e tanta…

QUANDO: il 22 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Accursio

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Ragazzi

TAG: carnevale, 6-10

Biblioteca Sormani

giovedì

23

febbraio

QUANDO: il 23 febbraio, dalle 15:00 alle 17:30

DOVE: biblioteca Sormani

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: 0-5, 6-10.carnevale, green, pace

Biblioteca Chiesa Rossa

giovedì

23

febbraio

QUANDO: il 23 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30

DOVE: ex scuola dell’infanzia via Baroni 85

CATEGORIE: Ragazzi, Corsi e Laboratori, Libri

TAG: 3-5, 6-10, 11-14, 15-19, carnevale

Biblioteca Oglio

giovedì

23

febbraio

QUANDO: il 23 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Libri, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina

Biblioteca Sormani

venerdì

24

febbraio

QUANDO: il 24 febbraio, dalle 15:00 alle 17:30

DOVE: biblioteca Sormani

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: 0-5, 6-10.carnevale, green, pace

Biblioteca Zara

venerdì

24

febbraio

CARNEVALE DA SUPER-EROINE e SUPER-EROI Lettura e laboratorio per bambine e bambini da 6 a 10 anni Abbiamo tutte e tutti un SUPER-POTERE incredibile che ci rende unici e speciali, ma non sempre abbiamo una SUPER-MASCHERA per mantenere la nostra identità segreta. La creiamo insieme dopo aver letto una…

QUANDO: il 24 febbraio, dalle 16:00 alle 17:30

CATEGORIE: Corsi e Laboratori, Ragazzi

TAG: 6-10, Carnevale

Biblioteca Oglio

venerdì

24

febbraio

QUANDO: il 24 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Libri, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina

Biblioteca Sant’Ambrogio

sabato

25

febbraio

Per bambini da 6 a 10 anni. Vieni a festeggiare il Carnevale in biblioteca! Leggeremo insieme un libro a tema e costruiremo una maschera con materiale di riciclo e tanta fantasia. È gradito ogni tipo di travestimento! Ingresso libero con prenotazione ai contatti della Biblioteca oppure compilando il modulo…

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 10:00 alle 11:30

DOVE: Biblioteca S. Ambrogio

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: 6-10, carnevale

Biblioteca Quarto Oggiaro

sabato

25

febbraio

L’ultimo Bau di Chiara Bertazzoni e Tobia Mandelli a cura di Youmani OdV Mistero in biblioteca per bambine e bambini dai 7 ai 12 anni Prisco, il cane di Vittorio, è misteriosamente sparito da casa. Tra pochi giorni dovrà partecipare al concorso canino del Comune, di cui è il…

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 10:30

DOVE: Biblioteca Quarto Oggiaro

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: carnevale 6-10

Biblioteca Harar

sabato

25

febbraio

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con le nostre lettrici volontarie. Per l’occasione, le nostre consuete letture riguarderanno il Carnevale! Al termine, laboratorio di costruzione di mascherine di carta. E’ obbligatorio prenotare telefonando allo 0288465810, oppure direttamente al banco della biblioteca.

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 10:30

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: carnevale,

Biblioteca Sormani

sabato

25

febbraio

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 15:00 alle 17:30

DOVE: biblioteca Sormani

CATEGORIE: Ragazzi

TAG: 0-5, 6-10.carnevale, green, pace

Biblioteca Niguarda

sabato

25

febbraio

Animazione teatrale a cura del Teatrodipietra per bambini dai 4 anni Da uno strano uovo nasce un personaggio che non sa bene come si chiama… ma chi sarà mai? Giochiamo con lui per scoprire che una maschera può farci sorridere e diventare qualcosa che non abbiamo avuto…

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 16:00

CATEGORIE: Ragazzi, Teatro

TAG: carnevale

Biblioteca Chiesa Rossa

sabato

25

febbraio

Un evento del progetto “DA GIOCO NASCE GIOCO: Promozione e diffusione del gioco accessibile e di una cultura inclusiva” Da Gioco nasce Gioco nasce all’interno del progetto Gioco al Centro – Parchi Gioco per Tutti promosso da Fondazione di Comunità Milano, che si propone di realizzare,…

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 16:00 alle 19:00

DOVE: incontro ore 16.00 via Palmieri 22

CATEGORIE: Feste e Fiere, Ragazzi

TAG: 0-5, 6-10, 11-14, dagioconascegioco, accessibilità, biblioingioco22, carnevale

Biblioteca Oglio

sabato

25

febbraio

QUANDO: il 25 febbraio, dalle 17:00

DOVE: Biblioteca Oglio – Via Oglio 18

CATEGORIE: Libri, Ragazzi

TAG: Carnevale, mascherina