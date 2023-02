Cabina telefonica via Rombon abbandonata e guasta

In Via Rombon a Milano è presente una cabina telefonica in disuso, abbandonata e guasta da anni.

Tali manufatti vengono purtroppo tuttora utilizzati regolarmente per i bisogni fisiologici da parte di alcuni incivili soprattutto internamente alla cabina.

Amsa è stata più volte chiamata sul posto ed è intervenuta proprio a causa di chi, giornalmente in parcolare in orario notturno, espleta i propri bisogni all’interno della cabina.

Purtroppo questi interventi non bastano, anche la sola presenza della cabina utilizzabile o meno crea degrado ed anche qualora venisse riparata sarebbe comunque utilizzata impropriamente e danneggiata nel giro di poche settimane.