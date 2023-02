Olimpiadi, Palermo (Fiera Milano): lavori pista di pattinaggio utili per il dopo evento

“Abbiamo dato la nostra disponibilità” per realizzare la pista di pattinaggio veloce delle Olimpiadi invernali 2026 nella Fiera Milano Rho. “Siamo pronti a fare la nostra parte se ci verrà richiesto in modo che il Comitato olimpico, la Fondazione Milano Cortina e la Fondazione Fiera Milano abbiano la possibilità di fare qualche cosa che sia utile, che funzioni molto bene per il periodo olimpico ma che poi, dopo, possa essere qualcosa che verrà utilizzato. Tutti i lavori di ammodernamento che saranno fatti saranno poi utili per fare sempre meglio il nostro lavoro, che è fare fiere, non pattinaggio”. Così l’amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, a margine della presentazione della nuova edizione del Salone del Mobile, in merito alla possibilità di realizzare la pista olimpica di pattinaggio veloce nella Fiera di Milano a Rho, in seguito alla rinuncia di Baselga di Piné. In merito ai costi per la realizzazione della pista, Palermo ha aggiunto che sull’argomento al momento non poteva rispondere.

Sala è d’accordo “Abbiamo presentato alla Fondazione Milano Cortina la proposta per realizzare la pista di pattinaggio veloce per le Olimpiadi invernali 2026 nella Fiera di Milano a Rho. Stiamo verificando come si può garantire la sostenibilità dal punto di vista finanziario. Per i costi non so niente. Ma sono realisticamente ottimista. Lascio in pace il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha diritto a qualche giorno di riposo e poi però questa è una partita che dobbiamo fare insieme”.