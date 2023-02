Majorino, l’arbiter tranchant “Feltri semplicemente indecente”

Siamo veramente stufi di un Majorino arbiter del linguaggio e dei comportamenti altrui, soprattutto se appartengono al centrodestra. Ma che è, il giudice supreme sceso in terra a mostrare i limiti, a suo parere, degli altri? La sua campagna elettorale è stata all’insegna delle falsità, di deduzioni prive di logica, di sparate continue e ora che ha perso sonoramente rosica con cattiveria?

Ha detto “Vittorio Feltri è semplicemente indecente. Frequenta le istituzioni per gioco e goliardia usando ogni volta un linguaggio indegno”. Un esempio raro di giornalista non conosce la proprietà di linguaggio?

“Ora si rifiuta pure di presiedere la prima seduta del Consiglio attraverso parole indegne. Una pessima lezione e il solito brutto modo di presentarsi da parte della destra. In occasione della prima seduta di qualsiasi assemblea di solito si ascoltano riflessioni e parole importanti dal presidente di turno. Che differenza tra lui e la Segre al Senato” ha aggiunto.

Ma per favore…pensi al brutto esempio che ha dato lui in occasione della cena al Leoncavallo, sede di illegalità conclamata o quando ha offerto una cena da record solo per immigrati e mai per le migliaia di clochard o quando giudica in modo irriverente e tranchant gli avversari..

Aspetto le reazioni di Feltri e che siano pungenti.