L’edicola di Corso Ventidue Marzo angolo Via Fratelli Bronzetti è ormai chiusa da un’anno e da tale data risulta abbandonata e senza nessuna attività commerciale per la quale è stata posizionata.

Lo stato di abbandono in cui versa tale area è un continuo punto di degrado per i cittadini, per la via, per le attività commerciali e per la zona.

La sicurezza dei cittadini inoltre è messa a repentaglio dalle lamiere sconnesse, pericolanti e arrugginite della struttura in oggetto.