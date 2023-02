Processo Ruby ter: Berlusconi assolto perché “il fatto non sussiste” insieme agli altri 28 imputati

Il leader di Forza Italia era imputato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, per cui la procura aveva chiesto una condanna di 6 anni. Per i giudici del Tribunale di Milano “il fatto non sussiste”. Assoluzione anche per tutti gli altri 28 imputati. Tra questi anche Karima el Mahroug, conosciuta come “Ruby” che ha detto: “Ruby è stata tutta un’invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo“.