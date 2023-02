Majorino “gemello” di Sala vince a Milano. Chi non ha votato non ha il diritto oggi di lamentarsi ancora

E’ un dato incontrovertibile che a Milano abbiano vinto nettamente Majorino e la sinistra (47% dei consensi contro il 37,69% del centrodestra), dopo la sponsorizzazione quasi quotidiana di Sala, le dichiarazioni di entrambi contro Fontana, l’amicizia con i centri sociali e l’amministrazione della città da parte di Sala. Quel Sala che non vede la fascia fragile della popolazione, vessa gli automobilisti, aumenta le tasse e i biglietti del trasporto pubblico e chi ne ha può aggiungere altro.

Bene, i milanesi hanno premiato il suo “gemello” che programmava l’insediamento al Pirellone con le stesse idee. Mi chiedo quale sia la perversa volontà dei tantissimi che formano comitati di protesta, scrivono lettere ai giornali con invettive e sono spaventati per l’insicurezza galoppante in città, nel ripetere il voto ad una sinistra inconcludente e miope. Ma il popolo delle proteste, quello che promette sfracelli, che paga di tasca sua le ideologie ambientali, che guarda inorridito il degrado, la sporcizia, i servizi spesso assenti, è andato a votare? Perché qualora non lo avesse fatto, non ha il diritto di lamentarsi.