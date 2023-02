Via Cagni, ancora tensioni all’ufficio immigrazione: intervento Polizia

Ancora tensioni, come accaduto nelle scorse settimane, presso gli uffici immigrazione di via Cagni dove si trovano gli sportelli per gli stranieri che devono presentare domanda di protezione internazionale. La questura riferisce che, nel corso della notte, circa 800 stranieri si sono radunati presso la caserma Annarumma della Polizia di Stato dove la Questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico nel corso del quale – evidenzia la questura – la Polizia di Stato è intervenuta in maniera rigorosa per bloccare quasi 400 cittadini egiziani che si sono mossi compatti per tentare più volte di forzare il blocco; la compattezza del dispositivo ha impedito che si verificasse scontro alcuno. Al termine dell’attività di incolonnamento e filtraggio, verso le ore 06.30, il numero previsto di stranieri ha fatto accesso alla struttura per la valutazione delle rispettive istanze e la restante parte ha abbandonato via Cagni dove, al momento, tutto si sta svolgendo in maniera regolare grazie al servizio disposto da via Fatebenefratelli. Lo scorso 23 gennaio si era verificato un episodio simile con la Polizia che era dovuta intervenire, anche con il lancio di lacrimogeni, per bloccare alcune centinaia di egiziani.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845