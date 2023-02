Trionfo del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Meloni: “Governo rafforzato”.

Grande affermazione del centrodestra che si impone in entrambi le consultazioni, superando abbondantemente il 50% nelle due regioni più importanti del paese .

In Lombardia grande soddisfazione per Attilio Fontana, presidente uscente, che si conferma alla guida della regione con il 54,67% dei consensi e 1.773.451 voti complessivi.

Al secondo posto, con più di 20 punti di distacco, Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, al 33,94% con 1.100.903 voti.

Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo, incassa il 9,87% delle preferenze, mentre la lista di Azione – Italia Viva con il 4,25% delle preferenze viene superata anche dalla stessa civica Letizia Moratti presidente, a sostegno della ex sindaca di Milano, con il 5,30%. Ultima posizione infine con l’1,53% dei consensi la candidata di Unione Popolare, Mara Ghidorzi.

Primo partito della coalizione di centrodestra e in Lombardia è Fratelli d’Italia, con il 25,18% delle preferenze. Secondo il Pd, con il 21,83%.

Trionfo addirittura oltre le più rosee aspettative per il candidato del centrodestra anche nella regione Lazio, dove Rocca, vince con il 53,86% dei consensi.

Alessio D’Amato, assessore uscente alla Sanità della Regione Lazio, arriva secondo incassando il 33,50% delle preferenze. Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 Stelle, ottiene infine il 10,77% delle preferenze.

Fratelli d’Italia è primo partito nel Lazio con il 33,61% dei voti. Secondo il Pd, con il 20,25%.

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”, dichiara il premier Giorgia Meloni sul risultato delle regionali.

“Mi sembra che questi numeri parlano da soli. L’indicazione dei cittadini delle due Regioni più grandi d’Italia è inequivocabile. Però questo non è stato solo un voto regionale, ma un voto di fiducia all’intero governo di centrodestra. Ed è soprattutto la dimostrazione che lavorare insieme e senza divisioni paga sempre”. E’ l’analisi del risultato delle elezioni regionali fatta da Antonio Tajani (Fi), vicepremier e ministro degli Esteri, intervistato dal Messaggero. Per quanto riguarda Forza Italia, aggiunge Tajani, “dagli ultimi dati siamo riusciti a fare meglio delle elezioni politiche. In Lombardia siamo rimasti stabili mentre nel Lazio siamo riusciti a guadagnare quasi tre punti percentuali, finendo anche appena sopra la Lega. Non possiamo non considerarci contenti per come è andata”. Però Fratelli d’Italia continua il suo exploit e i rapporti di forza nelle giunte regionali cambieranno radicalmente rispetto al passato – gli viene obiettato. “Ripeto, i successi di Francesco Rocca nel Lazio e di Attilio Fontana in Lombardia rafforzano il governo, di certo non lo indeboliscono – replica Tajani -. Questa è una vittoria che senza dubbio compatta la nostra coalizione. Quel tipo di dinamiche non hanno nulla a che vedere con l’esecutivo. A preoccuparmi è più che altro il forte astensionismo che continua a crescere ad ogni tornata elettorale”.