STREGHERIE | Ospite questa settimana la nota illustratrice italiana Marga “BlackBanshee” Biazzi

STREGHERIE Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia a cura di Luca Scarlini

Questa settimana Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia, la mostra in corso fino al 26 febbraio 2023 nel Belvedere della Villa Reale di Monza, accoglie nelle sue sale Marga “BlackBanshee” Biazzi, nota illustratrice italiana ospite fissa delle maggiori fiere del fumetto, con richieste di collaborazioni da tutto il mondo. L’artista incontrerà i fan per svelare i segreti del mondo dell’illustrazione e del suo processo creativo, realizzando anche un’opera in tempo reale, di cui il pubblico potrà seguire tutte le fasi sul grande schermo. Durante la settimana si terranno inoltre le visite guidate gratuite condotte dallo staff della mostra e, infine, tornerà “Stregherie. La Sfida”, il gioco di scongiuri e incantesimi creato appositamente per l’esposizione.

“I segreti dell’illustrazione con Marga Biazzi” è il titolo dell’incontro durante il quale, domenica 19 febbraio, alle 16, Marga “BlackBanshee” Biazzi mostrerà in diretta il procedimento che ha seguito per realizzare le inchiostrazioni del libro “Strix. Il manuale di Magia Bianca scritto per chi l’ha dimenticata” (2022), disponibile nel bookshop della mostra. Edito da Vertigo Syndrome, la società organizzatrice di Stregherie, il volume accompagna il lettore nel percorso di riscoperta della magia bianca, a partire dalla creazione del Libro delle Ombre fino ad arrivare alla formulazione di incantesimi personali. Al termine della presentazione, l’artista realizzerà un’illustrazione in diretta, sviluppandone tutte le fasi, dal bozzetto all’inchiostrazione: a decidere cosa farle disegnare sarà il pubblico stesso, che potrà seguire l’intero processo sul grande schermo. Marga Biazzi è anche autrice di graphic novel e di artbook, grazie ai quali ha registrato il sold out nelle maggiori fiere del fumetto italiane. Da anni collabora con varie case editrici, sia italiane che estere, in qualità di illustratrice per l’infanzia.

Domenica 19, dalle 15 alle 20, torna anche Stregherie. La Sfida, il gioco avvincente creato appositamente per la mostra da Moreno Pollastri e illustrato proprio da Marga Biazzi. Diana, la regina delle streghe, ha trasmesso, attraverso sua figlia Aradia, il sapere della vecchia religione alle donne del popolo, spiegando loro come compiere scongiuri per vendicarsi delle oppressioni subite. Oggi, nel giorno sacro alla Luna, le streghe più potenti si sono riunite per sfidarsi e scoprire chi sarà la prescelta a cui Aradia svelerà il segreto della Magia! Il creatore Moreno Pollastri sarà in mostra per giocare con i visitatori e rivelare loro le strategie migliori per sconfiggere le altre streghe e ottenere il favore della Dea. Proseguono infine, durante la settimana, le visite guidate gratuite alla mostra condotte dallo staff di Stregherie. Giovedì 16 e venerdì 17, alle 15.00, i partecipanti avranno l’occasione di scoprire la bellissima collezione di Guglielmo Invernizzi, che raccoglie stampe antiche dedicate alle streghe; le edizioni antiche di trattati di magia bianca e nera, i manifesti cinematografici originali a tema streghesco e gli amuleti, feticci e altri strumenti rituali, provenienti dall’incredibile museo della stregoneria di Boscastle, in Cornovaglia.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso, ma per partecipare occorre comunque prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Il pubblico ha adesso la possibilità di aderire soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di € 5,00, che consente l’accesso alla sala conferenze e alla sezione monografica dell’artista Gloria Pizzilli. La mostra Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia, ideata e prodotta da Vertigo Syndrome, con il patrocinio del Comune di Monza, è aperta tutte le settimane dal giovedì alla domenica.

INFORMAZIONI STREGHERIE Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia

Monza, Belvedere della Villa Reale (viale Brianza 1)

29 ottobre 2022 – 26 febbraio 2023

Orari Giovedì e Venerdì 10,30 – 18,30

Sabato e domenica 10,30 – 20,00

Biglietti Intero € 15,00 | Ridotto € 13,00 (possessori biglietto Villa Reale; fino a 18 anni e sopra i 65; fino ai 26 anni ridotto a 13,00 il giovedì)

Gratuito fino ai 6 anni | Ridotto speciale Scuole 6,00 | Ridotto bambini dai 6 ai 12 anni 6,00

Sito internet www.stregherie.it

Catalogo mostra: Skira (skira.net)