San Valentino a Milano: romanticismo a tavola per la festa degli innamorati

Abbiamo raccolto una selezione di indirizzi dove poter gustare una cena romantica con la persona amata, in un locale tranquillo, formale al punto giusto e con una buona cucina. Per una volta dimenticate il salotto di casa e lasciatevi coccolare dalle proposte degli abili chef: conquisteranno il vostro palato con i loro piatti e il vostro cuore con l’atmosfera degli splendidi locali in cui vi accoglieranno.

Via Matteo Bandello, 14

L’incontro tra la cultura della gastronomia italiana de Il luogo di Aimo e Nadia e il design d’avanguardia della gallerista Rossana Orlandi ha dato vita a uno spazio conviviale dove eccellenza è la parola d’ordine in ogni ambito. La cucina di Aimo e Nadia BistRO si basa infatti sugli stessi principi del ristorante da cui deriva, che vanta ben due stelle Michelin, la location e gli arredi sono frutto della creatività e della passione della Orlandi e della partnership con Etro che ha curato gli interni. Se siete in cerca di un indirizzo per fare colpo questo bistrot è quello che fa per voi. Il menù di San Valentino rappresenta un’ottima occasione per conoscere lo stile culinario di Aimo e Nadia attraverso un locale più facilmente accessibile ma altrettanto raffinato.

Via Melchiorre Gioia, 37

Se volete vivere un’esperienza che unisca una cucina di alto livello alla tradizione gastronomica italiana, il tutto ambientato nei pressi di Gioia, una delle zone maggiormente sviluppatesi negli ultimi anni, Il Santa Bistrò moderno è quello che fa per voi. Affacciato sulla piazza ai piedi di Palazzo Lombardia che con i suoi 161 metri e 39 piani è uno degli edifici simbolo dello skyline cittadino, questo bistrot è il regno dello chef Stefano Grandi che per la notte di San Valentino ha pensato a un menù degustazione in grado di rispecchiare lo stile del locale. Di ispirazione internazionale, raffinato e in cerca del perfetto equilibrio tra estetica e gusto. La modernità tipica dei loft newyorkesi, unita alla creatività dei quadri alle pareti e alle luci soffuse che illuminano i tavoli renderanno la vostra cena indimenticabile.

Viale Premuda, 14

Via Solari, 34

Non c’è dubbio che L’Ov Milano sia un posto originale e sempre pronto a ospitare le occasioni più diverse in ogni momento della giornata. Eccolo quindi vestirsi da sera e abbassare le luci per organizzare una cena a lume di candela per la notte di San Valentino. Ingrediente principale del menù di L’Ov Milano sono le uova, preparate con tecniche di cottura diverse e abbinate a ingredienti freschi e gustosi. Se vi aspettate di mangiare solo omelette resterete sorpresi: la cucina offre infatti una serie completa di portate, dall’antipasto al dolce, all’interno dei quali le uova rappresentano il fil rouge. Saranno protagoniste anche del menù degustazione previsto per la Festa degli Innamorati, dove verranno accostate a battute di Fassona, tonnarelli e filetti di manzo – se si opta per sapori di terra -, o a tartare, mezze maniche e polpi grigliati – se si è a caccia di sapori di mare. Il tutto senza dimenticare di inaugurare la serata con un aperitivo di benvenuto, e di concluderla con uno speciale bis di dessert. Le due sedi di viale Premuda e via Solari, con i loro arredi in legno, poltrone in pelle, pareti verde salvia e mattoni a vista saranno il degno sfondo di una serata romantica da incorniciare.

Via Montebello, 7

La città dell’amore oltre a Venezia, si sa, è Parigi e da Il Fioraio Bianchi potrete trascorrere la vostra serata speciale all’interno di un delizioso bistrot di ispirazione francese dall’allure vintage. Adatto ad ogni momento della giornata, questo locale dà il meglio di sé all’ora di cena, quando le luci si fanno soffuse, i lampadari rendono l’atmosfera intima e un inebriante profumo di fiori pervade le sale. Il menù segue la stagionalità dei prodotti e offre piatti sempre nuovi a base di carne e pesce. I deliziosi dessert saranno una tentazione a cui cedere, almeno per questa volta, non prima di aver degustato una delle bottiglie di vino provenienti dalla ricercata selezione di etichette della cantina. Un ultimo suggerimento: i fiori che arredano il bistrot sono in vendita. Quale occasione migliore per un gesto romantico e inaspettato?

OSTERIA LA VOLIERA



Via Crema, 17

Questa osteria è il luogo perfetto se volete regalarvi una serata tranquilla, lontana dalla frenesia cittadina e a lume di candela. Entrando vi sembrerà di tornare indietro nel tempo grazie agli arredi retrò sofisticati, tra i quali spicca la grande voliera bianca all’ingresso che dà il nome al locale. L’accoglienza delle due padrone di casa Marinella e Francesca vi farà sentire subito coccolati e a vostro agio. La cucina propone piatti della tradizione italiana da gustare in dolce compagnia con la complicità di un ambiente intimo e raffinato, dove nulla è lasciato al caso. Non meravigliatevi se tra un bicchiere di vino e l’altro vi sembrerà di ritrovarvi nel salotto di casa: lasciate scorrere il tempo e godetevi la magia della serata.

SIXIEME



Via Scaldasole, 7

Nascosto all’interno di un cortile della vecchia Milano nei pressi della Darsena, Sixième è un bistrot che fa parte di Six, un progetto più ampio dove design, progettazione floreale e cucina ricercata si incontrano, avvolti da un’atmosfera esotica, chic e sensuale. Le contaminazioni artistiche che lo animano fanno di questo spazio un vero e proprio rifugio segreto dove trascorrere la serata di San Valentino lasciandosi andare al lusso dell’eleganza e della raffinatezza, degustando le prelibatezze del menù e sorseggiando un buon drink. Il fascino del luogo è innegabile: approfittatene per corteggiare chi vi sta accanto con una dichiarazione d’amore o per condividere una serata emozionante fuori dagli schemi cittadini.

Via Privata della Braida, 5

Il tuffo nel passato proposto da Après-Coup vi riporterà agli inizi del Novecento tra arredi di antiquariato, divani in velluto e luci soffuse che scaldano l’atmosfera. A rendere originale questo bistrot è però il menù, ispirato alle avanguardie del secolo scorso che saprà ispirarvi portandovi a rivivere ricordi, emozioni, profumi e sapori del passato. L’invito a concedersi una pausa e a rilassarsi è chiaro e David Ponzecchi, ideatore e curatore del progetto non lascia nulla al caso: la sua proposta è arricchita infatti da contributi artistici e teatrali accuratamente selezionati che renderanno la permanenza in questo locale una vera e propria esperienza. Da ripetere e conservare nelle occasioni speciali.

THE SMALL

Via Niccolò Paganini, 3

Se siete amanti dell’arte e cercate un locale dove organizzare una cena diversa dal solito segnatevi questo indirizzo. Nato dalla creatività del fashion designer Giancarlo Petriglia, questo bistrot piccolo nella metratura ma ricco di sorprese espone opere accuratamente selezionate dal titolare con lo scopo di rendere l’arte più fruibile e avvicinare il pubblico a questo mondo. La ricerca di estetica e qualità è protagonista anche in cucina: i piatti sono presentati in modo originale e propongono ricette tradizionali arricchite da abbinamenti non comuni. E se tra una portata e l’altra la vostra dolce metà dovesse trovare un oggetto di suo gradimento The Small sarà un fedele alleato: qui infatti tutti gli arredi e gli oggetti di design sono in vendita. Potrete tornare a casa con un ricordo tangibile della ricorrenza celebrata.

(Flawless city)