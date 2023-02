Le reazioni di Moratti e Majorino

Letizia Morattti: “Da qui partirà una nuova proposta”

Letizia Moratti, uscita sconfitta dalle elezioni a presidente della Regione Lombardia, commenta «..vincere con un 41% è una sconfitta nel momento in cui la democrazia ha bisogno di partecipazione. Ci sono derivate pericolose e abbiamo bisogno di incentivare al voto dobbiamo invogliare le persone a farle sentire partecipi e protagoniste e così non è stato». Moratti insiste poi sul fatto che da questa regione partirà comunque un «nuovo progetto» insieme al terzo Polo che la ha candidata. “Sarà importante vedere – dice nel corso di una brevissima conferenza stampa – il risultato delle diverse liste per vedere il peso che ha avuto il voto civico. Dalla Lombardia partirà comunque una proposta nuova. Riflettere sull’astensione”

Majorino: “Mi dimetto da europarlamentare”

“Mi dimetterò da parlamentare europeo per rimanere in consiglio regionale, come è giusto e doveroso che sia per portare dall’opposizione il mio contributo per aiutare le forze della nostra coalizione”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, nella conferenza stampa post risultato. “Credo che dobbiamo andare avanti con molta nettezza in regione Lombardia e fare un’opposizione che sia determinata, anche molto propositiva. È stata una scommessa difficile, due mesi fa appariva chiaramente come durissima ma l’abbiamo affrontata a testa alta”. E attacca Letta “È mancato un leader nazionale, siamo l’unico partito che ha avviato una consultazione interna per il nuovo segretario durante un appuntamento elettorale importante. Forse siamo l’unico caso al mondo”