Continuano le occupazioni nelle scuole, anche i licei Manzoni e Boccioni

Continuano le occupazioni delle scuole milanesi.

Dopo quelle proclamate da Correnti e Tito Livio ieri anche gli studenti del liceo Manzoni hanno votato a favore dell’occupazione, con 12 voti contrari.

Un modo per sottolineare “il disagio che ogni giorno viviamo all’interno delle mura della nostra scuola, il cui clima è il riflesso della situazione preoccupante che troviamo al di fuori” hanno spiegato su Instagram gli studenti che hanno organizzato cineforum, lezioni autogestite e momenti musicali.

Occupato da ieri anche il liceo artistico Boccioni come ‘generazione ribelle in lotta per il futuro’. (ANSA).