“Gala in onore di RUDOLF NUREYEV” il prezzo della libertà TAM Teatro Arcimboldi 19 febbraio 2023

Un appuntamento imperdibile per rivivere il più grande ballerino di tutti i tempi, a trent’anni dalla sua scomparsa, in un Gala con grandi star della danza. Rudolf Nureyev rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Eccelso danzatore, le cui doti espressive e virtuosistiche hanno esaltato talento ed irrequieta genialità, unendosi ad un incredibile carisma ed una presenza scenica unica. Le sue coreografie, hanno saputo infondere nuova linfa ai classici del repertorio, rivitalizzandoli con un perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. Nureyev ha saputo motivare alla passione per la danza e alla ricerca per la perfezione tecnica tante giovani promesse, che oggi, arricchite dal suo prezioso bagaglio artistico, gli rendono omaggio nel “Gala in onore di Rudolf Nureyev”.

Il pubblico potrà assistere ai celebri pas de deux del repertorio classico come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Diana e Atteone, Don Chisciotte, Le Corsaire, La Bayadère, La Bella Addormentata nel Bosco e assoli contemporanei portati in scena da étoiles e primi ballerini provenienti dalle principali compagnie di balletto. Ad arricchire la serata sarà la straordinaria partecipazione della grande stella della danza mondiale, Kimin Kim dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Kimin Kim è sicuramente uno dei più grandi ballerini di oggi. Tecnicamente è superbo e i suoi altissimi salti, che sembra sfidino le leggi di gravità, sono assolutamente spettacolari. La sua prestanza fisica gli consente di avere sempre un controllo completo anche sui movimenti più impegnativi. Il suo fisico elegante e la sua innata musicalità, con la quale fonde con naturalezza ogni passo di danza alla melodia, gli consentono di raggiungere straordinari livelli espressivi. Kimin Kim è nato a Seul nel 1992 e ha iniziato a studiare danza all’età di dieci anni insieme al fratello (futuro primo ballerino del Balletto Nazionale di Seul). Ha studiato all’Università Nazionale delle Arti e tra il 2008 e il 2010 si è classificato al primo posto nei concorsi internazionali di danza a Roma (2008), Seul (2009) e Varna (2010). Nel 2011 è stato scritturato dal Balletto Mariinskij, con cui ha esordito danzando nel ruolo di Ali ne “Le Corsaire” di Marius Petipa. L’anno seguente ha vinto il primo premio al Youth America Grand Prix a New York. Nello stesso anno è stato promosso al rango di solista e nel 2015 è stato proclamato primo ballerino del Mariinskij. In coppia con Kimin Kim sul palco del TAM, un giovane talento della danza, la ballerina Letizia Masini dal 2021 nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala con la direzione del Maestro Manuel Legris.

PROGRAMMA TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

(l’ordine dei brani subirà variazioni)

FLOWER FESTIVAL Musica E. Helsted/Holger Simon Paulli – coreografie August Bournonville Oleksii Schvydkyi – Olaf Kifiak

LO SCHIACCIANOCI musica Pëtr Il’ič Čajkovskij – coreografia Marius Petipa, Lev Ivanov Emma Castellani – Victor Finnaurini

IL LAGO DEI CIGNI musica Pëtr Il’ič Čajkovskij – coreografia Marius Petipa, Lev Ivanov Jovanka Zarić – Leonard Cela

LA BAYADERE coreografia Marius Petipa, musica Minkus Kimin Kim – Letizia Masini

DIANA E ATTEONE coreografia Jules Perrot, musica Cesare Pugni Emma Castellani – Likollari Leonardo

I’M LEAVING musica Johann Sebastian Bach Viktor Ishchuk – artista tbc

FLAMES OF PARIS coreografia Vasilij Vajnonen, musica di Boris AsafievOleksii Schvydkyi – Olaf Kifiak

SPARTACUS musica Khachaturian Jovanka Zarić – Leonard Cela

DON CHISCIOTTE musica Ludwig Minkus – coreografia Marius Petipa Viktor Ishchuk – artista tbc

LE CORSAIRE musica Riccardo Drigo – coreografia Joseph Mazilier Kimin Kim – Letizia Masini

CAST Kimin Kim – Mariinsky (Kirov) Ballet Opera Theatre – St. Petersburg Letizia Masini – Teatro alla Scala

Jovanka Zarić – National Opera of Greece

Leonard Cela – Nuovo Balletto Classico

Viktor Ishchuk – National Opera Ballet of Ukraine Kiev Oleksii Schvydkyi, Olaf Kifiak, Victor Finnaurini, Emma Castellani, Likollari Leonardo

GALA IN ONORE DI RUDOLF NUREYEV – IL PREZZO DELLA LIBERTA’

DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 20.30

PREZZI DEI BIGLIETTI

PREVENDITE

