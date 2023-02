La Fiera “Fa la cosa giusta” cerca volontari

“Fa’ la cosa giusta!”, la fiera dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, torna a Milano dal 24 al 26 marzo e, in collaborazione con CSV Milano, cerca volontari che si occupino dell’accoglienza dei visitatori e delle varie attività di supporto tecnico, come la presenza agli Infopoint, la distribuzione di materiali informativi, la logistica e la raccolta differenziata. Ai volontari viene offerta una formazione ad hoc, una maglietta di Fa’ la cosa giusta! e un buono pasto o un buono sconto del 50% per l’acquisto in fiera di 3 libri di Terre di Mezzo Editore; inoltre un referente CSV Milano sarà sempre presente nei 3 giorni. Per aderire è necessario compilare il form apposito e partecipare al corso di formazione online che si tiene martedì 14 marzo (h.18-20) o sabato 18 marzo (h.10-12). Ai candidati viene richiesta la disponibilità di almeno 2 turni di 6 ore. La fiera è allestita nei Padiglioni 3 e 4 dell’Allianz MiCo (viale Scarampo angolo v. Colleoni). Per info, contattare il coordinamento volontari CSV Milano al numero 02 45475851 oppure via mail: promozione.milano@csvlombardia.it https://www.csvlombardia.it/milano/post/diventa-volontario-a-fa-la-cosa-giusta-2023/ (A cura di Agenzia Le Acrobate)



