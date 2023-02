Il Duomo di Milano, la cattedrale dei milanesi patrimonio Mondiale

Non solo noi, ma anche molti milanesi e forse anche italiani si sono posti la domanda di come mai la nostra bella cattedrale non sia ancora inclusa nei beni Patrimonio dell’Umanità tutelati dall’Unesco.

E’ notizia di questi giorni che vede il Duomo di Milano, Santa Maria Nascente, candidato come prossimo bene culturale a entrare nei Patrimoni dell’Umanità. Tanto che nelle scorse settimane è arrivata a Milano una rappresentante italiana dell’agenzia specializzata dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che per due giorni ha visitato l’intero sistema, fornendo anche indicazioni preziose sulla documentazione da mandare. E a quanto pare la pratica sarebbe già stata avviata.

Naturalmente la candidatura coinvolge non solo la cattedrale, ma anche l’intero sistema per la sua realizzazione e conservazione: le cave di marmo di Candoglia sul lago Maggiore, l’opera della Fabbrica, il Museo e naturalmente l’intera storia della Cattedrale.

Si, perché il Duomo di Milano non è solo una cattedrale al centro di una città, ma è proprio l’anima di questa città e lo spirito dei suoi cittadini che dura da ben seicento anni.

Come ha raccontato l’arciprete del Duomo monsignor Borgonovo: «Tutte le chiese hanno una caratteristica che le rende iscrivibili. L’originalità del Duomo è che non è della chiesa o del comune, ma proprietà dei milanesi che dal 1386-87 hanno costruito e servito questa cattedrale, voluta da Gian Galeazzo Visconti. Quindi non interessa il Duomo in sé, ma tutto il sistema curato dalla Veneranda Fabbrica. In questa c’è una singolarità che non appartiene a nessun’altra chiesa e non va legata ad alcun assetto politico perché ha superato tutti i sistemi di governo ed è andata oltre la chiesa latina di diritto ambrosiano».

Piazza e Duomo nel 1859/60

In molti sostengono che la domanda possa essere accettata, anche se l’Unesco ha già dato all’Italia molti riconoscimenti e questo potrebbe essere un problema. A Milano oltretutto è già incluso nel patrimonio mondiale il Cenacolo Vinciano assieme a Santa Maria delle Grazie.

Così come è da considerare che tra i Beni Unesco figurano già alcune cattedrali come Notre Dame di Parigi, Chartres e Colonia mentre altre, come Burgos in Spagna, attendono l’iscrizione. Perché non potrebbe rientrare anche questo insieme già patrimonio di questa città?

Un patrimonio dell’umanità, ufficialmente definito patrimonio mondiale, è un sito registrato nella lista del patrimonio mondiale, o nella sua accezione inglese World Heritage List, della Convenzione sul patrimonio dell’umanità. La Convenzione, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista dei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. Il Comitato della Convenzione, chiamato Comitato per il patrimonio dell’umanità, ha sviluppato dei criteri precisi per l’inclusione dei siti nella lista.

Secondo l’ultimo aggiornamento effettuato nella riunione del 44º Comitato per il patrimonio dell’umanità a luglio 2021, la lista è composta da un totale di 1153 siti (di cui 896 beni culturali, 218 naturali e 39 misti) presenti in 167 stati del mondo. Al 2021, l’Italia è il paese con più siti UNESCO al mondo (58 siti), seguita dalla Cina (56 siti) e dalla Germania (51 siti).

I bandi sono triennali. Entro il 31 marzo possono pervenire al segretariato nazionale Unesco le candidature dei beni che si vogliono iscrivere nella Tentative list. Entro il 30 giugno il segretariato nazionale tratta i fascicoli ed entro il 30 settembre devono pervenire le integrazioni. Nel secondo anno avviene la valutazione delle candidature nazionali ed entro giugno si possono conoscere i Beni iscritti alla Tentative list. Questi possono poi diventare Beni Unesco, che sono di tipo diverso, ma nel caso del Sistema Duomo si punta direttamente alla vera e propria World Heritage List. Nella migliore delle ipotesi, il Sistema Duomo cattedrale del popolo può essere iscritto dal 2025.

Ecco l’elenco dei siti italiani patrimonio mondiale:

