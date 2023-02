Turchia, Progetto Arca: partiti da Milano primi aiuti ai terremotati

Sono partiti stamattina dal deposito di via Sammartini un tir e un furgone di aiuti umanitari di Fondazione Progetto Arca con destinazione Gaziantep e Antiochia, in Turchia, per portare beni di prima necessità ai sopravvissuti al terremoto che lunedì scorso ha colpito la zona meridionale del paese e la Siria. Sono già arrivati a destinazione i volontari di Remar, partner di Progetto Arca per le emergenze internazionali, con un convoglio composto da una cucina mobile per la distribuzione di pasti caldi, un ambulatorio di prima assistenza e un camper carico di coperte, sacchi a pelo, vestiti pesanti e kit igienici. Presente alla partenza degli aiuti il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia che domani partirà per la Turchia per coordinare le operazioni di soccorso

