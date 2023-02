Scala, arrivano spettacoli in diretta streaming e on demand su “LaScalaTV”

Gli spettacoli del Teatro alla Scala si potranno vedere in diretta e on demand sulla nuova piattaforma online LaScalaTv. Il 14 febbraio, alle ore 19, sarà disponibile la prima diretta streaming, l’opera di Verdi “I Vespri siciliani”. Il nuovo servizio ha l’obiettivo di “portare gli spettacoli del Teatro in ogni casa del mondo e negli istituti culturali, arrivando a un pubblico largo e internazionale. Non significa che non lavoreremo più con la Rai”, che, come di consueto, trasmetterà la diretta della prossima Prima scaligera del 7 dicembre, “ma vogliamo poter decidere da soli cosa mandare in onda. La rivoluzione tecnologica è da una parte anche economica: ci permette di essere indipendenti sull’attività televisiva”. Lo ha spiegato il sovrintendente e direttore artistico della Scala, Dominique Mayer, durante la conferenza stampa per la presentazione del progetto LaScalaTv presso il ridotto dei palchi del teatro, alla quale erano presenti anche André Comploi, coordinatore artistico, Lanfranco Li Cauli, direttore Marketing e Fund Raising, Fabrizio Paschina, executive director Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo e Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo. Meyer ha anche precisato che un altro obiettivo del progetto, a cui “ho iniziato a pensare nel 2007, quando sono stato nominato direttore dell’Opera di Vienna”, è quello di “creare un archivio moderno e, in futuro, di renderlo fruibile in otto lingue”. Per ora, infatti, i contenuti sulla piattaforma sono disponibili solo in italiano e in inglese. Comploi ha spiegato che: “c’è già un contatto con un partner internazionale per divulgare questi contenuti anche in Cina tramite una piattaforma locale”. Il prezzo per la visione dei singoli contenuti varia a seconda della tipologia e della qualità video desiderata. In versione on demand, opere e balletti in HD costano 4,90 euro, mentre in UHD 6,90. In versione live, invece, rispettivamente 9,90 e 11,90. Per quanto riguarda i concerti, i recital e gli spettacoli per bambini, sono disponibili on demand a 2,90 euro in HD e a 4,90 in UHD, e live a 4,90 in HD e 6,90 in UHD.

