Sanremo, c’è il momento del “Ricordo” e poi duetti spesso non brillanti, ad eccezione di Mengoni e di Giorgia-Elisa

C’era attesa da parte mia di un momento che ricordasse una delle più drammatiche pagine della storia italiana e fosse condivisione di dolore per tutti. Il momento c’è stato, la tragedia delle foibe ha avuto lo spazio per essere ricordata e per non dimenticare “La libertà non si conquista dimenticando o rimuovendo, ma ricordando. Sempre”. Tra una canzone e l’altra, uno spazio serio che rievoca, nel giorno della commemorazione, l’ideologia violenta della dittatura comunista di Tito.

Una serata di cover, di duetti accattivanti sulla carta, di presenze importanti nel panorama musicale. Anche superficialmente si nota immediatamente una specie di sudditanza interpretativa di fronte al big chiamato per l’occasione ed è forse naturale, ma quasi sempre i due interpreti viaggiano su binari che non collimano. Si può parlare anche di voci spesso non adeguate, salvo rari casi?

Per fortuna c’è Marco Mengoni & Kingdom Choir con “Letit be” (The Beatles) Applausi e ancora applausi per una voce eccezionale, una canzone storica, una confezione vocale perfetta.

con “Letit be” (The Beatles) Applausi e ancora applausi per una voce eccezionale, una canzone storica, una confezione vocale perfetta. E Giorgia & Elisa – “Luce (Tramonti a nord est)” (Elisa) / “Di sole e d’azzurro” (Giorgia) splendide, amalgamate, dotatissime, inimitabili. Tutti in piedi

– “Via del campo” (Fabrizio De Andrè) Elodie & BigMama – “American woman” (Lenny Kravitz) una scossa di rock, aggressiva che strappa applausi

Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo – Medley di Edoardo Bennato una coppia indovinata, con una buona sinergia

Gli Articolo 31 e Fedez si ritrovano sullo stesso palco per un tripudio di italo-rap anni 90′, TranqiFanky. Inno furbetto allo sballo che Fedez e J-Ax condiscono con un dettaglio politico attuale: “Giorgia legalizzala”. Giorgia è la premier, Giorgia Meloni. E quella da legalizzare, ovviamente, è la cannabis

Una serata tutto sommato deludente in cui è brillata la professionalità e la capacità di cantare.

