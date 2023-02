Il commento di Luciano : 22a giornata di serie A

Ieri è iniziata la 22a e ha visto risorgere (almeno parzialmente) da recenti “ceneri” il Milan di Pioli, tornato alla vittoria contro un Torino che lo ha costretto a schivare diverse pericolose cornate. Un primo tempo quasi raggelante per i tifosi, memori a ragion veduta di quel Milan un po’ troppo evanescente per essere vero, quello del derby di campionato. Ma nella ripresa, spira un altro vento che spazza via nuvole dispettose, e gli uomini di Pioli interrompono l’emorragia di quattro sconfitte consecutive tra campionato e Supercoppa, imponendosi sui granata di Juric 1-0, gol di un francese che ultimamente sembrava aver perso l’abitudine di “girarsi”. Stavolta il Giroud si è nuovamente girato al 62′, dopo oltre un’ora, e lo ha fatto di testa piuttosto che di piede. Finalmente una boccata d’aria per i rossoneri, che riagganciano la terza posizione in classifica a 41 punti, aspettando i risultati di Roma, Lazio e Atalanta. Un primo passo fondamentale per ritrovare un’identità perduta proprio in questo salatissimo avvio di 2023. Il Diavolo si vendica così delle due sconfitte subite per mano dei granata questa stagione (2-1 all’andata e 1-0 in Coppa Italia). Dalla sponda granata per l’appunto, una sconfitta che affossa ogni ambizione europea.

Oggi, 11 Febbraio, si giocheranno altri 3 anticipi: Empoli-Spezia alle 15, Lecce-Roma alle 18 e Lazio-Atalanta alle 20,45.

Arrivederci a domani per i relativi commenti, in attesa del pomeriggio con 4 incontri e della chiusura di lunedì con Sampdoria-Inter alle 20,45.