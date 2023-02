Trasporti, Molteni: proficuo dialogo con Mit e Regione Lombardia che contribuisce con 95 milioni

“Con riferimento alla Canturina bis, opera ad oggi finanziata con un contributo di 95 milioni di euro da parte di Regione Lombardia, è stata manifestata dal Vice Ministro Rixi la volontà e l’impegno di intensificare gli sforzi per completare il sostegno economico ad un’opera infrastrutturale indispensabile e imprescindibile per lo sviluppo economico del territorio canturino”. Lo scrive sui social il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni che ieri ha incontrato, presso la sede del Comune di Cantù, i sindaci del territorio, gli amministratori locali, l’assessore regionale Claudia Terzi, il sottosegretario Turba, il presidente dell’Amministrazione provinciale Fiorenzo Bongiasca con i quali ha avuto modo di fare il punto della situazione con il Vice Ministro al Mit Edoardo Rixi su due opere strategiche per il territorio canturino-marianese: l’elettrificazione della tratta ferroviaria Como-Lecco e il collegamento stradale Canturina Bis. “Una giornata di lavoro importante per il nostro territorio e per il rafforzamento della filiera tra Sindaci, Regione, Stato con riferimento a due opere pubbliche attese da anni”, conclude Molteni.

