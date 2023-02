TATUAMI Tattoo Convention – 11 e 12 Febbraio -Hotel Crowne Plaza Milan Linate

Dopo il successo delle scorse edizioni, si rinnova anche nel 2023 l’appuntamento con la TATUAMI Tattoo Convention, evento irrinunciabile per tutti gli appassionati dell’arte del tatuaggio che si daranno appuntamento sabato 11 e domenica 12febbraionei saloni dell’Hotel Crowne Plaza Milan Linate a San Donato Milanese.

Giunta al suo undicesimo anniversario, la Tatuami Tattoo Convention si è confermata una delle manifestazioni più attese dagli appassionati di tatuaggi, riuscendo ad incrementare di anno in anno la presenza di pubblico.

Alcuni tra i nomi caldi del panorama italiano del tatuaggio saranno presenti alla manifestazione.

Fra questi Luigi Mansi (uno dei maestri del realismo in Italia), Amanda Toy (famosa per le sue colorate bambole dagli occhioni languidi, le matrioske, gli unicorni e gli arcobaleni fatati), Mambo Tattooer (noto per il suo stile “destrutturato” che trasforma gli oggetti quotidiani in opere d’arte), Gabriele Anakin(il suo podcast “Talk Ink” su Youtube nel quale ha intervistato mentre tatua Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai, sta letteralmente spopolando tra i giovani), Valentino Russo (dallo stile realistico, è il tatuatore preferito di molti calciatori fra i quali Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano), Simone Snt(noto per il suo stile “lettering” e per i suoi tatuaggi su colli, teste, occhi e mani. Ha tatuato, i rapper più seguiti del momento fra i quali la Dark Polo Gang, i rapper Gemitaiz, Gue Pequeno, Emis Killa. È anche l’autore dei tatuaggi sul volto di Achille Lauro), Alberto Marzari (tatua in particolare sneakers realistiche ad appassionati che arrivano da tutto il mondo. Il primo a farsi tatuare una scarpa è stato Jake La Furia e poi lo hanno seguito molti giocatori fra i quali Barella, Di Marco, De Rossi, Pinamonti e molti altri).

Da segnalare la presenza anche di tatuatori italiani specializzati nello stile Anime Giapponese (tatuaggi di manga), una delle tendenze attuali in argomento tatuaggi.

La novità di questa edizione prevede la presenza di alcuni artisti internazionali fra i quali il colombiano Leonardo Tattoos (seguitissimo sui social, i suoi lavori molto colorati sono corpi interamente tatuati), l’argentino Waler Montero (noto per i più prestigiosi premi vinti), l’inglese Ryan Smith e i giapponesi Horizakura e ShunTattoo porteranno un po’ della magia dell’oriente alla Tatuami 2023.

Durante la Tatuami sarà possibile visitare un’area dedicata all’esposizione di dipinti di alcuni dei più importanti artisti del tatuaggio fra cui Gio Pulp Art, Marco El Nigro, Michelle Nowere e OriginDecay (dalla Gran Bretagna).

Il palco della Tatuami Tattoo Convention sarà invece utilizzato per i tanto attesi Tattoo Contest che, grazie all’aiuto di giudici competenti e stimati nel settore, eleggeranno i migliori tatuaggi eseguiti durante la manifestazione.

Molti degli artisti presenti in convention tatueranno in “Walk in” ovvero senza appuntamento: sarà sufficiente presentarsi direttamente in manifestazione e scegliere il soggetto che si preferisce farsi tatuare.

Sarà un weekend pieno di immagini a colori o in bianco e nero, realizzate a mano sulla pelle delle persone che desiderano raccontare una storia, trasmettere un’emozione o trasferire un sentimento. TATUAMI Tattoo Convention è un grande show che si rinnova ogni anno e che, anche in questa edizione, saprà come dare il meglio ai suoi visitatori.

Ma le vere star della TATUAMI saranno come sempre i tatuatori, tutti grandi artisti nel mondo del tattoo.

Luigi Mansi è considerato uno dei maestri del realismo in Italia. Ha 250mila follower su Instagram e oltre 200 mila follower su TikTok dove i suoi video sono diventati virali in tutto il mondo.

tatuatore ufficiale di Tonali, è il tatuatore preferito di moltissimi calciatori del Milan. Giuseppe Bonelli è il tatuatore di

è il tatuatore di Michael Mazzone è il tatuatore ufficiale di Gianluca Vacchi.

è il tatuatore ufficiale di Gianluca Vacchi. Ero11tattoo ha tatuato Aurora Ramazzotti e Alessia Lanza (idolo dei teenager ora famosa perché protagonista nell’ultimo video di Fedez, Tannai e Mara Sattei)

ha tatuato Aurora Ramazzotti e Alessia Lanza (idolo dei teenager ora famosa perché protagonista nell’ultimo video di Fedez, Tannai e Mara Sattei) Jean Ajala ha tatuato Rondo Dasosa

ha tatuato Rondo Dasosa Spazio anche ai tiktoker, la tatuatrice IlaInk ha tatuato Elisa Maino, Valerio Mazzei, Lady Giorgia , Marta Losito, Gianmarco Rottaro, Lele Giaccari , Davide Vavala, Sofia Dallerive. Ultima Elisa Esposito, diventata famosa per il suo “corsivo”.

Lello Sannino tatuatore de: La SabriGamer e Favij, lo youtuber con più iscritti in Italia.

PROGRAMMA

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

11.00 OPENING

12.00 BODY PAINTING

16.00 JACOB & MONIQUE ANGEL

17.30 CIRCUS SHOW

18.15 BOLLE

19.00 BEST MEDIUM BLACK&WHITE

20.00 BEST MEDIUM COLOR

21.00 BEST OF SATURDAY

22.00 CLOSING TIME

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

11.00 OPENING

11.15 BODY PAINTING

14.30 CIRCUS SHOW

15.00 BEST SMALL BLACK&WHITE

16.00 JACOB & MONIC ANGEL

16.40 BEST SMALL COLOR

17.15 BEST LARGE BLACK&WHITE

18.15 BEST LARGE COLOR

19.00 BEST OF SHOW

20.00 CLOSING TIME

REGOLAMENTO TATTOO CONTEST:

LE ISCRIZIONI AI CONTESTS INIZIERANNO 1 ORA PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI CONTEST.

Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria

BEST SMALL: tatuaggi di dimensioni massime 15 cm

BEST MEDIUM: mezzo arto (mezza gamba, mezzo braccio, ecc)

BEST LARGE: arto completo, schiena, petto completo, ecc.

COLOR: con presenza di colori

BLACK & GREY: solo bianco, nero e scale di grigio

Possono essere iscritti al massimo 2 TATUAGGI a categoria dallo stesso Artista.

Qualora un tatuaggio dovesse vincere un premio non è possibile iscriverlo anche in un’altra categoria.

I tatuaggi BEST SMALL, BEST MEDIUM & BEST LARGE possono essere portati da casa

I tatuaggi BEST OF SATURDAY e i BEST OF SHOW devono essere fatti in convention.

Possono partecipare ai contests solo gli artisti che hanno il booth alla TATUAMI 2022.

I PREMI SONO STATI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON SIMONE EL RANA EMARCO BRANCHIA