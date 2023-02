“Ragioni infondate”, Nordio rigetta l’istanza di Cospito di revoca del 41bis

Approva la decisione di Nordio anche il vicepremier Matteo Salvini: “Ha fatto bene”, ha commentato da Milano. E a chi gli chiedeva se, nel caso il detenuto anarchico venisse ricoverato in ospedale, sia il caso di procedere con l’alimentazione forzata, andando contro le volontà di Cospito, Salvini ha risposto: “Spero che non si arrivi a quello, perché ogni vita è sacra, anche di un detenuto e di un delinquente”. “Poi – ha aggiunto il vicepremier – se si vuole fare una battaglia politica sull’ergastolo, sull’isolamento, sulle carceri italiane e sul 41 bis, si faccia, ma non sotto minaccia, ricatto o violenza. Gli auguro di vivere bene e a lungo, di riconoscere gli errori fatti e di disconoscere la lotta armata come strumento di lotta politica”. (Adnkronos)