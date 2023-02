Milano è memoria. Le iniziative per il giorno del ricordo delle vittime delle foibe

Milano ricorda le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo Dopoguerra.

Oggi, 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita dal Parlamento italiano nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria di questa tragedia Comune e Regione hanno organizzato alcuni eventi.

Alle ore 9.30, in piazza della Repubblica, presso il monumento in ricordo dei Martiri delle Foibe si svolgerà la cerimonia di commemorazione con deposizione delle corone di fiori alla presenza delle autorità civili e militari Alla cerimonia parteciperà anche, su delega del presidente, l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato che successivamente incontrerà le associazioni degli esuli Istriani Fiumani e Dalmati.

Alle ore 11, in Sala Alessi a Palazzo Marino, si terrà l’incontro con le associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Sempre a Palazzo Marino, nella Sala degli Arazzi, sarà aperta al pubblico la mostra allestita dall’architetto Massimiliano Tita per conto di FederEsuli “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. L’esilio dei Giuliano-Dalmati alla fine del secondo Conflitto Mondiale”, un significativo excursus sulla storia del confine orientale italiano. Già esposta al Meeting per l’Amicizia tra i Popoli del 2015, presso la sede del Parlamento europeo di Bruxelles nel 2019, la mostra sarà aperta al pubblico e visibile per l’intera giornata di domani, dalle ore 10 alle ore 17.

Inoltre l’assessorato all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, ha organizzato lo spettacolo teatrale ‘Memoria e oblio: le Foibe’. L’evento è in programma all’Auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia alle ore 19.30, Auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).