“Il golf in piazza Duomo”, sabato 11 Febbraio manifestazione gratuita…verso la Ryder Cup

Sabato 11 Febbraio la Federazione Italiana Golf, in vista dell’evento golfistico mondiale Ryder Cup in programma a Roma nel 2023, organizza in Piazza del Duomo, dalle 10 alle 17, l’evento ‘Golf in Piazza’.

Una manifestazione gratuita dedicata al gioco del golf, in particolare modo alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che vorranno provare questo sport.

Sono 12 le postazioni di prova, con tanti contest – ma anche attività di animazione e musica – che consentono a chiunque di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di appositi istruttori.

Previste zone di attività di prova del golf con giochi di abilità, ma anche altre attività di animazione e musica – e un mini villaggio, comprensivo di infopoint dove tutti i partecipanti potranno ritirare un gadget dell’evento e informazioni su ‘come e dove iniziare a giocare a golf’ a Milano e in Lombardia.