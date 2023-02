Seconda serata Festival: Al Bano, Morandi, Ranieri trionfano. La sensibilità di Francesca Fagnani

L’apertura papale a braccia aperte urbi et orbi di Amadeus non poteva che essere così, considerati gli ascolti da record della prima serata. Una spugna per cancellare l’esibizione-monologo lagnosa della Ferragni, il pezzo sulla Costituzione recitato da Benigni che ha fatto infuriare i costituzionalisti e che sottende una vena politica inutile a Sanremo perché la gioia per i risultati deve sprizzare da ogni parola. E meno male che c’è la sana ironia di Morandi. Tra una chiacchiera e l’altra, finalmente un momento di vera musica e di voci che, anche a 80 anni, hanno mantenuto vocalità e potenza. Al Bano, Ranieri, Morandi, riuniti sul palco, cantano i loro cavalli di battaglia ed è il trionfo. Pubblico in piedi, applausi senza fine perché così si canta, sembrano dire.

Il monologo di Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata, merita un applauso perché dà voce ai ragazzi del carcere minorile di Nisida. “Stanno scontando la loro pena ma senza cercare la nostra pena – hanno picchiato, rapinato e in alcuni casi ucciso, non riescono a darsi una risposta del perché. Hanno 15 anni e occhi pieni di rabbia e vuoto, hanno 18 anni e lo sguardo perso o sfidante, hanno gli occhi che chiedono aiuto ma non sanno a chi. La scuola li ha abbandonati e nessuno li ha mai cercati – ha aggiunto – neanche gli assistenti sociali che non ci sono o sono troppo pochi per certe periferie. Quando ho chiesto agli adulti cosa cambierebbero della loro vita, quasi tutti hanno risposto che sarebbero andati a scuola. Bisogna combattere la dispersione scolastica, è una questione di democrazia e uguaglianza, lo Stato dovrebbe essere più attraente dell’illegalità. Se non faremo in modo che chi esce da carcere è meglio di come è entrato sarà un fallimento per tutti”.

Il rito delle proposte dimostra quanto sia scialba e ripetitiva la passerella dei cantanti in gara, con poche eccezione.

Stupido – Will – una ballad da cantare, divertente

Lasciami – Modà canzone alla Modà, piacevole anche se parla di depressione

Cause perse – Sethu Musica punk

Un bel viaggio – Articolo 31 si sente il tocco di J-AX

Cenere – Lazza – pezzo da segnalare, da riascoltare

Parole dette male – Giorgia – Raffinata, un velo di malinconia. Atmosfera suggestiva

Splash – Colapesce e Dimartino – Umorismo come cifra stilistica

Egoista – Shari – Efficace il ritmo e un testo originale

Il bene nel male – Madame Brava con il suo guizzo originale, la sua personalità, la sua voce. Dance, ritmo

Vivo – Levante – Evviva il corpo femminile che dà vita, gioia

Tango – Tananai – sentimento con grande partecipazione

Made in Italy – Rosa Chemical – una polka elettronica da ballare, un ritornello che non dimentichi

Se poi domani – Lda – una canzone un po’ zuccherosa, senza guizzi

Furore – Paola e Chiara – un tormentone estivo, orecchiabile, ripetuto

Tutto il resto è noia

Classifica seconda serata

Colapesce Dimartino Madame Tananai Lazza Giorgia Rosa Chemical Paola & Chiara Levante Articolo 31 Modà LDA Will Shari Sethu

Classifica generale provvisoria