Piccolo viaggio nei libri sotto casa (con video)

di Claudio Bernieri

La libreria itinerante di Luca Ambrogio Santini piacerebbe sicuramente ad Alda Merini… e altrettanto a Elio Vittorini e a tutti quei poeti e scrittori che hanno abitato i Navigli.

E proprio all’angolo della Darsena, ogni martedì, in concomitanza con un mercatino di bio prodotti della terra , troviamo la bici- bancarella dei “Libri sotto casa”. Quattro chiacchere in piazza sant’Eustorgio, davanti a una ricca offerta di volumi ,

Ma i bambini che libri leggono? gli chiediamo a bruciapelo. Dopo i 9 anni, quasi zero, risponde il libraio itinerante. E’ una occasione per capire le ultime tendenze ( o assenze) della Lettura: quella con la Elle maiuscola, fatta con un libro di carta in mano, un libro vero, su una poltrona, o in metropolitana, o di sera, davanti al caminetto (ma non a Milano, dove Sala ha vietato stufe camini e inserti a pellet).

Vale la pena di curiosare nella bancarella di libri di Luca: non sono esposti i best seller, ma libelli di culto o volumi introvabili altrove, sepolti dal marketing dei caffè letterari.. Una libreria di chicche, di sconosciuti scrittori o proposte di editori blasonati ma certificati . Il cellulare , l’I Phone sta distruggendo la Letteratura, dice amaramente il librario sottocasa. Ma, stretti tra le bancarelle che vendono formaggi Doc e pane che sa di pane, vale la pena di fermarsi a fare quattro chiacchere con un libraio di una volta che legge i libri che vende, che consiglia il passante e che mostra entusiasmo , pur nel freddo della strada, davanti all’odore della carta quando si apre un libro. E lo aspira come una rosa, u L’aspirante lettore ,incuriosito, si ferma davanti al suo bici baracchino davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio ; e chissà, forse deciderà di entrare nella cattedrale di un libro.