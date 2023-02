Dopo la gaffe, Majorino “Su Calabria chiedo scusa, ho sbagliato”. Ma Occhiuto ribatte “E’ proprio scemo” (video)

I fatti:

Majorino, il candidato della sinistra alla presidenza della Regione, ad una tv locale lombarda aveva detto: ‘Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali’.

Resosi conto della gaffe Majorino ha poi cercato di metterci una pezza “Volevo chiedere scusa per un’espressione un poco infelice che mi è uscita questa mattina in una trasmissione televisiva nella quale, mentre parlavamo delle difficoltà di Regione Lombardia, con una riflessione sullo sviluppo e sulle politiche culturali, ho detto che ‘la nostra regione non è come la Calabria’ ed è sembrato che mi riferissi ai cittadini calabresi, alla loro voglia di fare e ai loro talenti. Amici calabresi, scusate ma non intendevo assolutamente offendere la vostra creatività e forza e anzi credo che Lombardia e Calabria devono collaborare ancora di più per le politiche di sviluppo, le politiche culturali e quelle sanitarie, un grandissimo tema. Detto questo, ho sbagliato e chiedo scusa”.

Alle dichiarazioni di Majorino in tv sul paragone tra le due regioni, ha risposto con un video sui social il presidente della Calabria Roberto Occhiuto che ha definito Majorino ‘proprio scemo’. “Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud. – ha detto Occhiuto – Questo è un candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perché non sa che la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità e possibilità: ci sono tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto. Meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perché evidentemente é proprio un cretino. Majorino lascia stare la politica e ‘va a lavurà’, come dicono i miei amici lombardi”.