Cari lettori, ecco chi è Fabrizio De Pasquale

E’ un “Amarcord”, caro Fabrizio. Questa è una testimonianza dell’amico, dell’uomo, del politico Fabrizio De Pasquale, cari lettori. Opportuno in questo momento che lo vede candidato al Consiglio Regionale nella lista di Forza Italia per Fontana, impegnato a battersi per sempre nuove conquiste sociali, utili al bene comune. Un uomo coerente con le proprie idee liberali, con una innata sensibilità per la fascia più debole, propositivo, strategico nel prefigurare soluzioni costruttive e convenienti nel mondo del lavoro. Un uomo la cui vicinanza è sempre stata sinonimo di sincerità, di condivisione di intenti, nel segno di una promessa, di una parola data.

Quasi trent’anni di conoscenza, undici anni di collaborazione in questo quotidiano per constatare ogni giorno la sua capacità di ascolto, nel costante rispetto della libertà anche individuale.

Come politico è preparato, conosce criticità e pregi del territorio, ama Milano e la Lombardia.

Per primo, nel 2005, ha proposto che Milano si candidasse all’Expo. Per sua iniziativa sono nati i Vigili Urbani per il decoro, è stato rinviato l’obbligo di CIS, e ottenuti i fondi europei Urban 2.

Si è battuto per ridurre le tasse comunali, per la sicurezza della città e della rete ATM, e per difendere i negozi storici. Ha contestato l’aumento dell’abbonamento anziani ATM , le multe seriali , i ritardi nelle opere pubbliche e nelle manutenzioni edili e stradali, e i conseguenti disagi (vedi M4). Ha supportato i cittadini contro la movida selvaggia e lo spaccio.

Ha inoltre fondato il Comitato Stop Area B e presentato un ricorso al TAR contro Area B, classista, dannosa per il lavoro e inutile per l’ambiente. Infine ha denunciato le ciclabili mal progettate e il folle taglio dei parcheggi voluto dal centrosinistra.

In Regione si batterà per

Servizi e Sanita’ di qualità per gli anziani e i più fragili .

. adeguare il servizio sanitario all’allungamento della vita, sviluppo della telemedicina

riduzione dei tempi di attesa di visite, interventi ed esami

più medici per medicina territoriale e pronti soccorsi, valorizzazione della professione infermieristica

potenziare la lotta alle dipendenze e la cura dei disturbi mentali

vero sostegno ai disabili e alle loro famiglie

Istituire un Garante dell’Anziano per tutelare la terza età

Mobilità vuol dire competitività per Lombardia e Milano

gestione autonoma del trasporto locale ferroviario ( federalismo ferroviario)

investimenti in infrastrutture stradali, TPL e Ferrovie Nord.

stesse regole di circolazione automobilistica a Milano e resto Regione (Stop Area B),

No a iniziative contro la mobilità privata senza alcun effetto ambientale certificato

Aiutare le imprese a creare lavoro e migliorare la formazione e il rientro al lavoro :

: procedure semplificate – facilitare apprendistato

finanziamenti per Ricerca e Innovazione

formazione professionale adeguata

fondi per formazione e ricollocamento di 40/50enni

Riqualificare i quartieri popolari e favorire affitti a misura di lavoratore

utilizzare più fondi europei e privati per riqualificare il patrimonio

rafforzare la legalita’ e la rete custodi sociali

convenzioni Aler/Enti o Aziende per garantire ai lavoratori affitti pubblici calmierati

sviluppare Housing Sociale per le giovani coppie e i lavoratori

Ma anche per

Più sicurezza su treni, nelle case popolari , nei presidi sanitari

