Milano, Lega: scritte pro Cospito e Br vergognose e gravissime

Apparse sui muri della scuola Maroncelli di via delle Rimembranze. “Vergognose scritte sono apparse sui muri della scuola Maroncelli di via delle Rimembranze di Lambrate in solidarietà ad Alfredo Cospito e ai brigatisti in carcere al 41 bis”. Lo ha riferito con una nota l’europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega Silvia Sardone insieme al consigliere comunale Samuele Piscina, e al consigliere municipale del Municipio 3 Davide Rampi. “Ci auguriamo che queste scritte, ancora più gravi per essere state fatte sui muri di una scuola elementare, vengano cancellate dal Comune al più presto” hanno aggiunto. “Gli antagonisti, coccolati da Sala e Majorino, vogliono un mondo senza galere, dove chi vuole delinquere sia libero di farlo. La tensione si sta alzando ogni giorno di più ma il Comune di Milano non sembra curarsene. In città ci sono decine di centri sociali occupati abusivamente, uno dei quali proprio a poca distanza da questi nuovi deliri, ovvero la Panetteria Occupata di via Conte Rosso, e sarebbe ora che Pd e compagni si adoperino per sgomberarli e chiuderli. Non può più esserci spazio, a Milano, per chi fattura illegalmente con la scusa della rivoluzione e per chi organizza manifestazioni di piazza violente e non autorizzate” hanno concluso gli esponenti della Lega.

