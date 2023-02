Centrale, un arresto e 20 denunciati. Prefettura: controlli interforze in Centrale e zone movida

Un arresto, 20 denunciati, 6 stranieri espulsi e 1625 persone identificate, di cui 607 stranieri. E’ il bilancio dell’operazione di controllo interforze di lunedì sera nell’area della Stazione Centrale. Lo comunica la Prefettura.

Proseguono i controlli interforze nell’area della stazione Centrale di Milano e in alcune zone della movida milanese. Nella serata del 6 febbraio, comunica la Prefettura, “si è svolta ancora un’intensa attività di controllo in Stazione Centrale, nella quale sono stati impiegati 215 operatori delle forze di polizia. Sono state 1625 le persone identificate (di cui 607 stranieri), una di queste è stata arrestata e 20 risultano denunciate; 6 gli stranieri espulsi. Controllati 132 veicoli e 15 esercizi commerciali ed accertate 6 violazioni fiscali. Nella giornata di oggi in Stazione Centrale si svolgeranno ulteriori servizi interforze”.