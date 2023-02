Viaggio nel suk delle Colonne. Seconda puntata (video)

( Documentario di Claudio Bernieri, musiche originali di Luciano D’Addetta) I residenti intorno al parco delle basiliche proseguono nella loro ricognizione nel suk delle colonne, muniti di cellulari…l’appuntamento per i volonterosi video reporter è in una zona neutra, in piazza Sant’Eustorgio, dove in un mercatino c’è addirittura una libreria ambulante… Molti si soffermano a guadare i tanti libri proposti per i bambini… ed è proprio per i futuri cittadini di Milano che i residenti stanno facendo questa video indagine….Ma poi, ecco si entra nella zona calda, nel parco.. I residenti si promettono di presentare il loro documentario nel centro di via Scaldasole.. ma il comune governato da Sala e Majorino darà mai loro il permesso? Siamo alle Colonne, zona dedicata dal comune al divertimento low cost, ovvero al libero commercio di superalcolici e allo spaccio di stupefacenti, i venditori al dettaglio sono già appostati nel pomeriggio, fermano senza nessun problema i passanti e chiedono se desiderano acquistare fumo o cocaina.. o altro ? Nessun poliziotto nei dintorni… I venditori saranno oggi una decina sorridono, sanno che godono di totale impunità…sorridiamo anche noi e passiamo rilassati filmandoli,…ed ecco qualcosa di allarmante, ecco un gruppo di spacciatori nigeriani, che sospettosi fermano i residenti… Ci spostiamo così al parco, di sera… ed ecco infine il risultato del divertimento low cost proposto dal comune… Gli avventori della movida selvaggia, gli spacciatori, i balordi nottambuli hanno il vizio di graffitare tutta la zona archeologica delle Colonne…Ogni notte una firma diversa comparsa sui monumenti e da tre anni almeno le colonne sono ridotte in questo stato. E’ un degrado unico al mondo, i residenti si domandano a che serva la Sopraintendenza ai beni culturali. E le forze dell’ordine ? Fanno finta di non vedere… sanno che la giunta comunale tollera che questa zona resti la zona free per spaccio: droga libera di Milano.