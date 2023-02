Il commento di Luciano: 21a giornata di serie A – posticipi

Al Bentegodi, Verona e Lazio si portano a casa un 1-1 che, in fondo, rispecchia abbastanza fedelmente l’andamento della gara. L’Hellas pareggia con l’ottimo Ngonge il momentaneo vantaggio biancoceleste firmato da una perla di Pedro, sognando la rimonta senza riuscire però a completarla (palo clamoroso di Lazovic). Gara bella, sempre in bilico, con ritmi alti. Verona sempre vivo, Lazio più qualitativa e in vantaggio agli sgoccioli del primo tempo con lo spagnolo. Ma l’ex Groningen, arrivato a gennaio e all’esordio da titolare in Serie A, pareggia di testa. E solo il palo e un grande Provedel consentono alla squadra di Sarri di non soccombere. Immobile, al rientro dal 1° anche in campionato, e compagni restano in zona Champions League, ma mancano il sorpasso al terzo posto sulla Roma, mentre il Verona fa un altro passettino verso la quartultima posizione. Per entrambe, la stagione sembra promettere qualche altra soddisfazione.



Allo stadio U-Power di Monza, dove i ragazzi di Palladino si misurano con la Samp, Stankovic sparisce in lacrime negli spogliatoi prima ancora che Pessina batta (e trasformi) il rigore del 2-2. La Samp va a un centimetro da una vittoria che sarebbe stata pesante e che l’avrebbe portata a -6 dalla zona salvezza, ma a stopparla è un rigore guadagnato da Petagna per fallo di Murro all’ultimo secondo. Il Monza fa ancora punti, i blucerchiati interrompono la striscia di quattro sconfitte di fila ma tornano a Genova con l’amaro in bocca di un’occasione sfumata. Freddissimo Pessina dal dischetto, in precedenza doppietta di Gabbiadini a cavallo del momentaneo pareggio di Petagna.

Questa sera la conclusione della giornata 21, con Salernitana-Juventus, incontro virtualmente da zona retrocessione, ma soltanto per motivazioni che hanno nulla a che fare col calcio giocato.

Arrivederci quindi al prossimo turno, anticipo venerdì con Milan-Torino alle 20,45.