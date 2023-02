“Sala sfratta gli anziani dai centri comunali, in arrivo il bando”

C’è con la Commissione Welfare e Servizi Civici la conferma che gli anziani dei centri socio-ricreativi (CSRC) sono stati messi sotto sfratto dal Comune. È stato avviato dal Sindaco Sala e dall’Assessore Bertolè l’iter di co-programmazione che porterà alla pubblicazione di un bando di gara aperto a tutte le associazioni a livello nazionale per affidare gli spazi. Infatti, alle domande poste all’Assessore Bertolè, da me incalzato sulla futura gestione dei CSRC, non sono arrivate risposte complete e rassicuranti, ma solo tentennamenti e scuse.

E’ stata svolta una riunione con i presidenti dei CSRC ai quali sono state presentate 2 proposte: entrambe prevedono la realizzazione del bando di gara per l’affidamento del servizio. I centri anziani del Comune, da quando sono nati, sono stati gestiti gratuitamente dagli stessi volontari che li frequentano, creando un senso di appartenenza e di protagonismo che ne ha garantito il successo. Arriva invece l’ennesima stangata che li lascia in un limbo, senza certezze per il futuro: i CSRC prossimamente potranno essere gestiti da soggetti esterni. Insomma, associazioni che non conoscono il territorio e i fruitori del CSRC, col serio rischio che portino allo svuotamento dei centri che già vedono la contrarietà dei volontari a nuovi ingressi.

Sala e Bertolè stanno mettendo in grande difficoltà gli anziani presenti oggi nei centri, costringendo i volontari a gareggiare contro soggetti che hanno scopo di lucro e che, per professione ed esperienza, riescono a vendere pacchetti meglio conditi, ma senza conoscere le necessità dei fruitori. È questo il modello che Milano intende promuovere? Dove è finita la tutela del volontariato? Insensibilità di Sala.

Conclude Piscina “Prima impongono agli anziani il pernottamento di migranti nei centri di Monte Grappa e Sammartini, poi gli tolgono definitivamente la gestione degli spazi. Non vogliamo che i centri diventino una macchina per fare soldi che pochi frequentano, a discapito degli anziani!”.