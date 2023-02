A gennaio 2023 è nato il Comitato di Sicurezza di Milano che consente ai privati cittadini di fronteggiare le situazioni di emergenza, al fianco delle Forze dell’Ordine

In seguito alle numerose segnalazioni di furti, borseggi, violenza sulle donne, spaccio di droga, aggressioni, baby gang, bullismo, stalking, occupazione abusiva di case anche popolari e loro sgomberi, devastazioni di luoghi pubblici e anche privati, prende il via il nuovo Comitato di Sicurezza di Milano, che consente ai privati cittadini di affiancare le Forze dell’Ordine nella gestione dei crimini sopra elencati.

Il Presidente del Comitato Matthia Pezzoni e il Vicepresidente Nicholas Vaccaro si dicono intenzionati a coinvolgere i cittadini nella messa in sicurezza delle zone milanesi, compensando le mancanze, soprattutto in termini di organico, delle Forze dell’Ordine.

I componenti del comitato attualmente svolgono il servizio volontario, insieme ad altri ragazzi, all’interno della metropolitana, segnalando ai passeggeri e alle Forze dell’Ordine la presenza di borseggiatori che quotidianamente operano sui mezzi non in superficie.

Il Comitato di Sicurezza si basa sull’ Art.383 del Codice Penale che dà la possibilità al privato cittadino di arrestare un soggetto in flagranza di reato fino all’arrivo di Polizia o Carabinieri. Possono partecipare tutti i cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno che abbiano superato i 18 anni di età e senza precedenti penali.

Il servizio è completamente volontario e supportato da mezzi di autodifesa, quali spray al peperoncino e corsi di formazione per la difesa personale. I membri del Comitato sono costantemente in contatto con le Forze dell’Ordine.

Milano rientra tra le città con più reati in Italia: la città raccoglie più di 190.000 denunce ogni 100.000 abitanti. E’ prima in Italia per rapine, settima per denunce di violenza sessuale, terza per reati di associazione a delinquere. Grazie anche alla risonanza dei social, i cittadini hanno potuto conoscere i rischi a cui sono esposti muovendosi soprattutto nelle ore notturne e in metropolitana.

Obiettivo del Comitato di Sicurezza è generare partecipazione tra i cittadini, ma anche fornire un servizio utile per portare la città a essere più sicura, per ogni persona e in ogni momento della giornata.

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Presidente Matthia Pezzoni, al Vicepresidente Nicholas Vaccaro e al Segretario del Consiglio Direttivo Cristina Irrera tramite mail a comitatosicurezzaxmilano@gmail.com.